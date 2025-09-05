Nový druh dostal meno Huashanosaurus qini a podľa výpočtov meral približne 12 metrov. Vedci odhalili, že tento druh žil približne o 30 miliónov rokov skôr, ako sa doteraz predpokladalo u sauropodov v južnej Číne.
Jedinečný objav vznikol pri výskume Wangmenskej formácie v povodí Shiwandashan, kde sa zachovali fosílie z jurského obdobia. Vedci našli časti stavcov, rebier, kostí končatín i chodidiel, píše ABC News.
Unikátne znaky, ako háčikovitý výbežok lakťovej kosti či zvláštne tvarovaná lýtková kosť, potvrdili, že ide o úplne nový druh. Tieto anatomické odlišnosti mu zrejme pomáhali lepšie rozkladať váhu masívneho tela. Pohyboval sa totiž po štyroch nohách.
Podľa fylogenetickej analýzy patrí H. qini medzi najstarších sauropodov objavených v južnej Číne.
Význam objavu spočíva v tom, že Huashanosaurus žil už pred 200 až 162 miliónmi rokov, teda o približne 30 miliónov rokov skôr, než sa predpokladalo pre sauropody v tejto oblasti.
Okolie náleziska odhalilo aj fosílie rýb a zubov morského plaza plesiosaura, čo naznačuje, že región mal kedysi vlhké podnebie a rozmanitý ekosystém a že sa dinosaurus živil rastlinami. Dinosaurus teda žil vo vlhkom a zalesnenom prostredí plnom jazier a riek.