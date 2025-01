Fascinujúci nález v Británii: Vedci objavili stopy dinosaurov spred 166 miliónov rokov

Ide o detailne zachované stopy, z ktorých sa dá zistiť aj to, aké boli dané dinosaury veľké aj akou rýchlosťou sa pohybovali.

V oblasti Oxfordshire objavili najväčšie nálezisko dinosaurích stôp v Spojenom kráľovstve. Objav obsahuje približne 200 stôp, ktoré pochádzajú z obdobia pred 166 miliónmi rokov. K tomuto nálezu došlo v kameňolome Dewars Farm, keď si jeden z pracovníkov pri práci s bagrom všimol neobvyklé hrbole vo vápencovom lome.



Stopy sú natoľko zachované, že z nich vedci dokážu vyčítať množstvo informácií. Ako informuje Sky News, podľa tvaru stôp je možné určiť aj to, akou rýchlosťou sa dinosaury pohybovali, ako chodili či aké boli veľké.





Jednou z najzaujímavejších stôp, ktorá bola počas vykopávok nájdená, je stopa dlhá viac ako 150 metrov. Z miesta nálezu bolo urobených približne 20 000 fotografií a vytvorené boli aj detailné 3D modely oblasti a samotných stôp.



Vedci sa v súčasnosti snažia aj so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje lom, a organizáciou Natural England, nájsť spôsob, ako ochrániť túto lokalitu. Veria, že na tomto mieste by sa mohli nachádzať aj ďalšie stopy, ktoré by poskytli ešte viac informácií o dávnej prehistórii našej planéty.