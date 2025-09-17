Ivana Pitáková vyhrala pred pár dňami svetový šampionát v pretláčaní, ktorý sa konal v Bulharsku.
Ivana má na svojom konte okrem titulu dvojnásobnej majsterky sveta v tomto silovom športe aj päť zlatých medailí z majstrovstiev Slovenska, dve zlaté a jednu bronzovú z majstrovstiev Európy.
Tento rok zvíťazila na majstrovstvách sveta v pretláčaní pravou aj ľavou rukou.
Slovenský tím si zo šampionátu v Bulharsku priniesol domov štyri zlaté, jednu striebornú a šesť bronzových medailí. Vďaka juniorkám sa slovenská výprava umiestnila na 3. mieste v hodnotení krajín.
