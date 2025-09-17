Kategórie
dnes 17. septembra 2025 o 14:48
Čas čítania 0:23
Michaela Kedžuchová

Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní

Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Zdroj: instagram / @ ivanapitakova
ŠPORT
Ivana Pitáková vyhrala pred pár dňami svetový šampionát v pretláčaní, ktorý sa konal v Bulharsku.

Ivana má na svojom konte okrem titulu dvojnásobnej majsterky sveta v tomto silovom športe aj päť zlatých medailí z majstrovstiev Slovenska, dve zlaté a jednu bronzovú z majstrovstiev Európy.

Tento rok zvíťazila na majstrovstvách sveta v pretláčaní pravou aj ľavou rukou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ivana Pitáková (@ivanapitakova)

Slovenský tím si zo šampionátu v Bulharsku priniesol domov štyri zlaté, jednu striebornú a šesť bronzových medailí. Vďaka juniorkám sa slovenská výprava umiestnila na 3. mieste v hodnotení krajín.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Pretláčanie rukou SAPRofficial (@armsport.sk)

MLADÉ SLOVENSKÉ TALENTY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @ ivanapitakova
