Nový dizajn sa po prvýkrát objaví na modeli iX3 a postupne sa rozšíri na celú ponuku značky.
BMW sa po rokoch rozhodlo svoje ikonické logo jemne upraviť. Nejde o úplnú zmenu, rozdiel si všimne len pozorné oko. Úpravy sú však praktické – logo je vďaka nim jednoduchšie použiteľné v digitálnom prostredí. Novinka sa po prvýkrát objavila na modeli iX3.
Z loga zmizol vnútorný chrómový krúžok aj strieborné deliace čiary v modro-bielych častiach. Písmená „BMW“ sú tenšie a presnejšie, čo dáva celému znaku modernejší a čistejší vzhľad.
Vedúci dizajnu BMW pre BMW blog vysvetlil, čo stálo za redizajnom. „Chceli sme zachovať tradíciu, ale zároveň vniesť do loga väčšiu precíznosť. Chróm je stále prítomný, písmená dostali lesklý vzor známy z hodiniek a biele plochy sú bližšie k vonkajšiemu okraju. Logo je ploché, ale pri dotyku stále cítiť reliéf,“ uviedol Heilme.
Emblém sa najskôr objaví len na modeli iX3, no postupne sa bude zavádzať na všetkých nových alebo modernizovaných modeloch BMW – bez ohľadu na to, aký pohon používajú.