HBO potvrdilo, že tretia séria populárneho seriálu príde na jar 2026.
Fanúšikovia sa konečne dočkali. Tvorcovia tretiu sériu Euphorie oznámili už v roku 2022, no skutočné natáčanie sa začalo až vo februári tohto roka. Najnovšie prišiel s aktualitou výkonný riaditeľ streamovacej platformy HBO, ktorý potvrdil, že premiéra seriálu je naplánovaná na jar budúceho roka.
„Bude to na jar, ale zatiaľ nemáme potvrdený dátum,“ uviedol Casey Bloys, šéf HBO. V obľúbenom stredoškolskom seriáli však tentoraz dôjde k veľkej zmene – vzhľadom na časový odstup medzi sériami príde k takzvanému time jumpu, informuje COMPLEX.
Druhá séria vyšla ešte v roku 2022 a teraz diváci uvidia svoje obľúbené postavy už ako dospelých. Tešiť sa môžeš na Zendayu ako hlavnú hviezdu seriálu, ale aj na Hunter Schafer, Jacoba Elordiho, Sydney Sweeney, Alexu Demie či Maude Apatow.
Naopak, Storm Reid a Barbie Ferreira už oznámili, že sa do poslednej série nevrátia. V príbehu sa však objavia nové postavy a potvrdené je aj to, že nová Euphoria bude mať spolu osem epizód.