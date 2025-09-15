Koncert bol súčasťou podujatia Grace for the World, ktoré sa konalo 13. septembra a spolurežíroval ho Pharrell Williams.
Cez víkend sa vo Vatikáne odohral historický moment – rapové duo Clipse vystúpilo na Námestí sv. Petra a stalo sa tak prvým rapovým aktom, ktorý kedy zahral na tomto posvätnom mieste.
Pusha T a No Malice, oblečení elegantne, sa k vystúpeniu pridali spolu s Johnom Legendom, aby zahrali skladbu „The Birds Don’t Sing“ z albumu Let God Sort Em Out, informuje web Complex.
Koncert bol súčasťou podujatia Grace for the World, ktoré sa konalo 13. septembra a spolurežíroval ho Pharrell Williams. Podujatie, ktoré bolo súčasťou World Meeting on Human Fraternity, malo symbolizovať jednotu a mier. Pharrell ako spolurežisér a výkonný producent pomohol zorganizovať tento historický moment.
“Grace makes space, curiosity leans in and together they can carry us toward one another.” Pharrell Williams opens the historic "Grace for the World" concert from Vatican City with a powerful message of unity. pic.twitter.com/FZyxabhdxc— ABC News (@ABC) September 13, 2025
Vystúpili aj Jennifer Hudson, Andrea Bocelli, John Legend a ďalšie hviezdy
Na pódiu vystúpili aj ďalšie hviezdy ako Jennifer Hudson, Karol G, Jelly Roll, BamBam, Teddy Swims, Andrea Bocelli a John Legend. Diváci mali možnosť vidieť aj pôsobivú svetelnú a dronovú show od Nova Sky Stories, ktorá premietala obrazy inšpirované Sixtínskou kaplnkou nad Vatikánom. Nechýbala ani podobizeň zosnulého pápeža Františka, holubice či takmer dotýkajúce sa prsty Boha a Adama známe z Michelangelovho obrazu Stvorenie Adama.
Pharrell pred podujatím povedal, že ide o „vzácny moment, keď sa celý svet zastaví a spoločne sleduje“ a že koncert posiela odkaz jednoty a milosti. Bocelli dodal, že hudba môže „svetlo bratstva a mieru šíriť z srdca kresťanstva na celý svet“.
Pharrell Headlines Vatican’s First Pop Concert:— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) September 14, 2025
80k gathered in St. Peter’s Square for Grace for the World. Performances by Pharrell, Andrea Bocelli, Clipse & choirs. 3,500 drones lit the night sky.#Vatican #Pharrell #Concert #Unity #Peace pic.twitter.com/sSqMWkbOgp
Koncert bol zadarmo a vysielal sa aj online na ABC News Live, Hulu a Disney+, pričom tisícky fanúšikov sa mohli zúčastniť osobne, ak prišli pred 20. hodinou miestneho času.