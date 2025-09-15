Kategórie
dnes 15. septembra 2025 o 10:07
Čas čítania 1:20
Natália Mišániová

Historický moment vo Vatikáne: Na Námestí sv. Petra vystúpilo rapové duo Clipse aj Andrea Bocelli

Historický moment vo Vatikáne: Na Námestí sv. Petra vystúpilo rapové duo Clipse aj Andrea Bocelli
Zdroj: x.com/ @LeoBrincat
HUDBA VATIKÁN
Koncert bol súčasťou podujatia Grace for the World, ktoré sa konalo 13. septembra a spolurežíroval ho Pharrell Williams.

Cez víkend sa vo Vatikáne odohral historický moment – rapové duo Clipse vystúpilo na Námestí sv. Petra a stalo sa tak prvým rapovým aktom, ktorý kedy zahral na tomto posvätnom mieste.

Pusha T a No Malice, oblečení elegantne, sa k vystúpeniu pridali spolu s Johnom Legendom, aby zahrali skladbu „The Birds Don’t Sing“ z albumu Let God Sort Em Out, informuje web Complex.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa COMPLEX (@complex)

Koncert bol súčasťou podujatia Grace for the World, ktoré sa konalo 13. septembra a spolurežíroval ho Pharrell Williams. Podujatie, ktoré bolo súčasťou World Meeting on Human Fraternity, malo symbolizovať jednotu a mier. Pharrell ako spolurežisér a výkonný producent pomohol zorganizovať tento historický moment.

Vystúpili aj Jennifer Hudson, Andrea Bocelli, John Legend a ďalšie hviezdy

Na pódiu vystúpili aj ďalšie hviezdy ako Jennifer Hudson, Karol G, Jelly Roll, BamBam, Teddy Swims, Andrea Bocelli a John Legend. Diváci mali možnosť vidieť aj pôsobivú svetelnú a dronovú show od Nova Sky Stories, ktorá premietala obrazy inšpirované Sixtínskou kaplnkou nad Vatikánom. Nechýbala ani podobizeň zosnulého pápeža Františka, holubice či takmer dotýkajúce sa prsty Boha a Adama známe z Michelangelovho obrazu Stvorenie Adama. 

Pharrell pred podujatím povedal, že ide o „vzácny moment, keď sa celý svet zastaví a spoločne sleduje“ a že koncert posiela odkaz jednoty a milosti. Bocelli dodal, že hudba môže „svetlo bratstva a mieru šíriť z srdca kresťanstva na celý svet“.

Koncert bol zadarmo a vysielal sa aj online na ABC News Live, Hulu a Disney+, pričom tisícky fanúšikov sa mohli zúčastniť osobne, ak prišli pred 20. hodinou miestneho času.

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: x.com/ @LeoBrincat
