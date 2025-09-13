Kategórie
dnes 13. septembra 2025 o 11:28
Čas čítania 0:38
Aneta Gospičová

Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty

Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty
Zdroj: ADÉLA
HUDBA DEMI LOVATO SPRÁVY ZO SVETA
ADÉLA sa prvýkrát dostala do povedomia vďaka Netflix show Popstar Academy.

Slovenská speváčka ADÉLA si v posledných dňoch pripísala veľký medzinárodný úspech. Pri príležitosti vydania svojej novej piesne natočila TikTok s americkou hviezdou Demi Lovato. Demi pozvala Adélu aj na svoju release party a ich spoločnú fotku zverejnila aj v príspevku na Instagrame.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Demi Lovato (@ddlovato)

Spolupráca medzi mladou talentovanou umelkyňou a svetovou popovou hviezdou okamžite zaujala fanúšikov na sociálnych sieťach.

@adela #LOVATIC4EVER @Demi Lovato ♬ original sound - ADÉLA

Nedávno sme ťa informovali, že Demi Lovato aj Zara Larsson sú nadšené z Adélinej tvorby a vyjadrili, že sú doslova posadnuté jej novou piesňou. TikTok, ktorý vznikol pri príležitosti Adélinej novej skladby, už získal tisíce zhliadnutí a komentárov. Fanúšikovia oceňujú nielen samotnú hudbu, ale aj to, že slovenská speváčka dostala priestor spolupracovať s popovou ikonou, akou je Demi Lovato.

ADÉLA sa prvýkrát dostala do povedomia vďaka Netflix show Popstar Academy, kde bojovala o miesto v k-popovej skupine KATSEYE.

Aneta Gospičová
Aneta Gospičová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram (@ddlovato)
