Slovenská speváčka ADÉLA si v posledných dňoch pripísala veľký medzinárodný úspech. Pri príležitosti vydania svojej novej piesne natočila TikTok s americkou hviezdou Demi Lovato. Demi pozvala Adélu aj na svoju release party a ich spoločnú fotku zverejnila aj v príspevku na Instagrame.
Spolupráca medzi mladou talentovanou umelkyňou a svetovou popovou hviezdou okamžite zaujala fanúšikov na sociálnych sieťach.
Nedávno sme ťa informovali, že Demi Lovato aj Zara Larsson sú nadšené z Adélinej tvorby a vyjadrili, že sú doslova posadnuté jej novou piesňou. TikTok, ktorý vznikol pri príležitosti Adélinej novej skladby, už získal tisíce zhliadnutí a komentárov. Fanúšikovia oceňujú nielen samotnú hudbu, ale aj to, že slovenská speváčka dostala priestor spolupracovať s popovou ikonou, akou je Demi Lovato.
ADÉLA sa prvýkrát dostala do povedomia vďaka Netflix show Popstar Academy, kde bojovala o miesto v k-popovej skupine KATSEYE.
