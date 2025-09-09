VIDEO: Bad Bunny si ublížil na koncerte. Poranil si koleno priamo počas šou

Portorický spevák Bad Bunny musel počas vystúpenia prerušiť šou.
Bad Bunny včera koncertoval vo svojom rodnom Portoriku. 31-ročný umelec je známy energickými vystúpeniami, latinským štýlom tanca a tým, ako dokáže strhnúť publikum. Tentoraz si šou užíval naplno, no pri jednom z tanečných pohybov si nešťastne poranil koleno.
Na videu to vyzeralo, akoby mal pripravenú choreografiu. Skákal zo strany na stranu, keď ho zrazu zradilo koleno. Bolesť bola tak silná, že ju nevedel skrývať a musel odísť zo scény.
@martu.mondella Bad Bonny se lastimó la rodilla en medio de un show en Puerto Rico. #paratii #badbunny ♬ sonido original - sofi
Fanúšikovia si momentálne z interpreta uťahujú na sociálnych sieťach. Na TikToku pribúdajú videá s komentármi, že by mal začať chodiť na pilates, aby sa mu podobné zranenia nestávali. Niektorí si zase robia žarty z toho, že má len 31 rokov a už rieši problémy s kolenami.
@rosa.pilatestx Te vas arrepentir if you don’t do Pilates for your knees 😭 I’m so sorry Benito 😂🤭😭 #badbunnypr #badbunny #pilates #latinapilates #badbunnyfans ♬ original sound - Rosa Pilates
Koncert portorického speváka bol súčasťou série vystúpení s názvom „No Me Quiero Ir de Aquí“. Na jeho šou nechýbajú ani známe osobnosti – medzi hosťami boli napríklad Penelope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler, Jon Hamm či Ricky Martin.