„Modrá zóna“ je termín, ktorý označuje lokality, kde ľudia žijú do 100 rokov. Šiestu takúto zónu objavili pravdepodobne vedci vo Fínsku.
Fenomén „modrých zón“ opísal Dan Buettner pre časopis National Geographic v roku 2005. Ide o lokality, ktoré sa vyznačujú dlhovekosťou obyvateľstva.
Medzi súčasné zóny patrí ostrov Sardínia v Taliansku, japonský ostrov Okinawa, ostrov Ikaria v Grécku a polostrov Nicoya, ktorý je súčasťou Kostariky. Okrem toho výskumníci pridali ostrov Martinik v Karibiku a obec Loma Linda v Spojených štátoch. Teraz sú presvedčení o tom, že našli ďalšiu takúto zónu, o čom sa viac rozpísali v článku pre vedecký časopis Journal of Aging Research.
Región Ostrobotnia alebo Pohjanmaa sa nachádza vo Fínsku a má dôležité spoločné charakteristiky s ostatnými „modrými zónami“.
Jeho obyvatelia majú tiež veľmi vysokú priemernú dĺžku života, dobré zdravie aj v pokročilom veku a žijú podobným životným štýlom ako obyvatelia ostatných modrých zón.
Tento prírastok do zoznamu však nepochádza od autora teórie Dana Buettnera. Za aktuálnou štúdiou stoja výskumníci z univerzity Abo Academi pod vedením Sarah Akermanovej. Okrem Ostrobotnie skúmali aj Ålandy, všetky regióny sa nachádzajú na západe krajiny, na pobreží Botnického zálivu.
Život skoro do deväťdesiatky
Fíni a Fínky sa tu dožívajú v priemere 85 rokov, ale ak niekto dosiahne hranicu 80 rokov, s veľkou pravdepodobnosťou sa dožije až do 89 rokov. Aj vo vysokom veku sa im darí udržiavať si vynikajúce zdravie.
Vedci tu skúmali, nakoľko ich život zodpovedá kritériám bežným v modrých zónach. V skutočnosti je pre týchto ľudí typických niekoľko aspektov: cvičenie je tu bežnou súčasťou každodenného života, kvalitne sa stravujú a len zriedka majú nadváhu, dbajú na kvalitný spánok a majú silné väzby s ľuďmi vo svojom okolí.
Preto si zachovávajú pocit, že majú v živote poslanie a dôležitú úlohu. Fínske regióny zodpovedajú týmto kritériám, pretože mnoho ľudí sa tu živí ťažbou a spracovaním dreva, takže fyzická aktivita je bežnou súčasťou ich každodenného života.
„Životný štýl sa v jednotlivých regiónoch líši. Ålandy sa vyznačujú dlhovekosťou a najlepším zdravotným stavom svojich obyvateľov, ale jednoznačne nezodpovedajú pravidlám modrej zóny,“ uzavreli výskumníci na záver štúdie. Čomu teda Fíni a Fínky vďačia za svoj dlhý život a pevné zdravie, si podľa výskumníkov zaslúži ďalšie skúmanie.