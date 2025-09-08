Kategórie
dnes 8. septembra 2025 o 17:49
Čas čítania 1:04
Anna Sochorová Sofia Angušová

Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach

Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Zdroj: Netflix / volně k použití
FILMY A SERIÁLY NETFLIX OSCARY
Netflix sa pripravuje na jeden z najvzrušujúcejších filmových zážitkov roka.

Nový film A House of Dynamite režisérky Kathryn Bigelow, ktorá v minulosti získala Oscara za filmy ako The Hurt Locker či Zero Dark Thirty, už teraz zbiera chválu kritikov a dokonca sa mnohí odborníci zhodujú, že ide o najväčšieho uchádzača Netflixu o Oscara. 

Dej sa odohráva od šokujúceho momentu, keď na Spojené štáty vystrelili neidentifikovateľnú raketu. Od toho momentu sa začína súboj s časom. Kto stojí za útokom a ako by mala krajina reagovať?

Režisérka prezentuje túto napínavú a mrazivo aktuálnu tému s takou precíznosťou, že diváci sú po celý čas v napätí. Prvé recenzie sú plné chvály. V dobe písania článku má film od kritikov 31 recenzií a až 90 percent na Rotten Tomatoes.

house of dynamite house of dynamite house of dynamite house of dynamite
Zobraziť galériu
(6)

„Film s takmer nekonečným množstvom pohyblivých častí, zostrihaný s diamantovou presnosťou,“ píše Stephanie Zacharek z TIME Magazine. Stephanie dodala, že film s ňou „pohol“.

„Napínavejšie ako väčšina thrillerov a desivejšie ako väčšina hororov,“ píše Nicholas Barber pre BBC. Nicholas tiež chváli tiež aj neznesiteľné napätie, ktoré Bigelow vytvára. Film opisuje ako autentický, strhujúci a mrazivý.

Vďaka kombinácii špičkovej réžie, hviezdneho obsadenia a témy, ktorá nenechá nikoho chladným, má film A House of Dynamite všetky predpoklady nielen na to, aby sa stal hitom Netflixu, ale aj jedným z najviac diskutovaných filmov roka.

Anketa:
Čo vravíš na trailer?
Páči sa mi!
Nič moc, neoslovil ma.
Páči sa mi!
100 %
Nič moc, neoslovil ma.
0 %
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Netflix / volně k použití
