Netflix sa pripravuje na jeden z najvzrušujúcejších filmových zážitkov roka.
Nový film A House of Dynamite režisérky Kathryn Bigelow, ktorá v minulosti získala Oscara za filmy ako The Hurt Locker či Zero Dark Thirty, už teraz zbiera chválu kritikov a dokonca sa mnohí odborníci zhodujú, že ide o najväčšieho uchádzača Netflixu o Oscara.
Dej sa odohráva od šokujúceho momentu, keď na Spojené štáty vystrelili neidentifikovateľnú raketu. Od toho momentu sa začína súboj s časom. Kto stojí za útokom a ako by mala krajina reagovať?
Režisérka prezentuje túto napínavú a mrazivo aktuálnu tému s takou precíznosťou, že diváci sú po celý čas v napätí. Prvé recenzie sú plné chvály. V dobe písania článku má film od kritikov 31 recenzií a až 90 percent na Rotten Tomatoes.
„Film s takmer nekonečným množstvom pohyblivých častí, zostrihaný s diamantovou presnosťou,“ píše Stephanie Zacharek z TIME Magazine. Stephanie dodala, že film s ňou „pohol“.
„Napínavejšie ako väčšina thrillerov a desivejšie ako väčšina hororov,“ píše Nicholas Barber pre BBC. Nicholas tiež chváli tiež aj neznesiteľné napätie, ktoré Bigelow vytvára. Film opisuje ako autentický, strhujúci a mrazivý.
„Zážitok, ktorý človeku zovrie ruky, až zblednú, a vyvolá pocit ťažoby v žalúdku, aký dokážu vyvolať len tie najcitlivejšie témy,“ uvádza Peter Bradshaw z portálu Guardian.
Film sa môže pochváliť aj hviezdnym obsadením. Vo filme sa objavujú mená ako Rebecca Ferguson, Idris Elba, Greta Lee, Moses Ingram, Renée Elise Goldsberry, Anthony Ramos či Kaitlyn Dever alebo Brittany O'Grady.
Vďaka kombinácii špičkovej réžie, hviezdneho obsadenia a témy, ktorá nenechá nikoho chladným, má film A House of Dynamite všetky predpoklady nielen na to, aby sa stal hitom Netflixu, ale aj jedným z najviac diskutovaných filmov roka.