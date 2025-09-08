Sabrina Carpenter sa na pódiu postarala o najdiskutovanejší moment večera. Jej show mala silný odkaz, no zároveň vyvolala aj vlnu kritiky.
Speváčka využila svoje vystúpenie a víťazstvo na udeľovaní cien MTV VMA 2025, aby zdôraznila dôležitosť práv trans ľudí. Hoci jej úmysel bol dobrý, reakcie fanúšikov sa rozdeľujú, píše The Independent.
Počas svojej piesne Tears ju sprevádzali drag queens a trans performeri, ktorí niesli transparenty s odkazmi ako „Bábiky, bábiky, bábiky“, „Podporujte drag“ či „Chráňte práva trans ľudí“ alebo „Tip dolls.“
Nie všetci fanúšikovia však boli spokojní. Jeden z nich napísal: „V mnohých prípadoch má ‚ochrana bábik‘ akýsi podivný fetišistický nádych.“
Napriek nadšeniu mnohých fanúšikov sa na sociálnych sieťach objavila aj kritika. Niektorí totiž tvrdia, že jej vystúpenie mohlo pôsobiť viac ako show, než ako úprimné gesto solidarity.
Keď neskôr preberala cenu za najlepší album (Short’n’Sweet), poďakovala svojim tanečníkom a zdôraznila, že je hrdá na to, že môže byť hlasom pre komunitu, ktorá podľa nej čelí predsudkom a útokom.