Speváčky a speváci predviedli looky, ktoré balansovali medzi glamour a čistou provokáciou.
V newyorskej UBS Aréne sa túto noc konalo prestížne odovzdávanie cien MTV Video Music Awards. Ide o jedno z najvýznamnejších hudobných ocenení, zameriava sa na videoklipy, vizuály a popkultúru ako takú.
Nejde však len o samotné ceny – ako to už na podobných podujatiach býva, hviezdy si dobre uvedomujú, že veľká pozornosť sa sústreďuje aj na ich outfity. Preto sme pre teba vybrali 8 najlepších lookov z tohtoročného odovzdávania cien MTV Video Music Awards (VMAs).
Ariana Grande
Bodky budú trendom aj túto jeseň a Ariana sa rozhodla predstaviť ich rovno na červenom koberci. Stavila na retro šaty bez ramienok z dielne Fendi, inšpirované ikonickým modelom z 80. rokov, ktorý mala na sebe samotná Silvia Venturini Fendi. Outfit doplnila nenápadnými šperkami Swarovski, s ktorými Ariana dlhodobo spolupracuje, a pod šatami ukryla topánky značky Jimmy Choo.
Sabrina Carpenter
To, že sa Sabrina nehanbí odhaliť viac zo svojej kože, ukázali aj jej šaty od Valentina. Aj keď sa na prvý pohľad zdali konzervatívne s roláčikom a až po zem, rafinovane odhaľovali jej pokožku.
Trendy čipkované červené šaty obohatila jemne fialovým perovým boa. Farby, ktoré by možno inak pôsobili neladiaco, na nej dokonale vynikli. Sabrina si na tento večer zvolila – podobne ako jej kolegyňa Ariana – nenápadné šperky, tentokrát však od Tiffany & Co.
Paris a Nicky Hilton
Dokonalé protiklady priniesli na červený koberec slávne sestry Hilton. Paris ako pravá diva v čiernych šatách The Blonds pripomínajúcich plamene so zlatými detailmi a na druhej strane jej nežná sestra Nicky.
Mladšia Nicky si zvolila ľahké šaty Bronx and Banco s hlbokým výstrihom a rozparkom a – na rozdiel od sestry – ich doplnila striebornými šperkami. Keby sa na seba tak nepodobali, mohlo by sa zdať, že k sebe ani nepatria. Čo povieš?
Tate McRae
Zostaňme pri tých ľahkých šatách. Podobný štýl ako Nicky Hilton totiž predviedla aj speváčka Tate McRae – no tá zašla ešte o krok ďalej. Vyzeralo to tak, akoby práve vyšla z postele a rovno si to namierila na udeľovanie cien. Jej šaty totiž, nebyť bielych nohavičiek, odhalili úplne všetko. Sama Tate prezradila, že chcela, aby jej outfit vyjadroval atmosféru Medúzy. Podarilo sa jej to?
Tyla
Keď sa spomenú vintage kúsky, my sme jednoznačne za – a Tyla ukázala, že sa dajú predviesť aj na MTV. Béžový vintage top Chanel z roku 1993 premenila na sexy micro-mini šaty. Aj ona si však chcela dať pozor, aby toho neukázala až príliš, a preto pod ne zvolila čierne nohavičky. No a ako hrdá ambasádorka Pandory stavila práve na šperky z jej dielne.
Zara Larsson
Na look odhaľujúci čo najviac kože stavila aj Zara Larsson. Jej tohtoročný look však pripomínal skôr outfit na pláž než na červený koberec. Mala na sebe priesvitné bledomodré minišaty s aplikáciami v tvare kvietkov a jeden z nich si dala aj do vlasov. Palec hore jej dávame za krásnu vizáž.
Ricky Martin
Aj muži sa vedia obliecť! Dôkazom je Ricky Martin, ktorý zostal verný svojim latinským koreňom. Aj keď na takto rozopnutú košeľu sa nám bežne ľahko nepozerá, Rickymu to s radosťou odpustíme. Ľahká košeľa totiž nechala vyniknúť jeho luxusný šperk – na krku mal náhrdelník s 12-karátovým hnedým diamantom. Celý look doplnili čierne zvonové nohavice, ktoré sú must-have do každého šatníka. Veríme, že o tom presvedčil aj teba.
Yungblud
Ako nízko je už príliš nízko? Yungblud si na seba dal nízke skinny kožené nohavice. Prišiel však aj v čiernom kabáte, ktorý mu navrhla a ušila jeho priateľka Jesse Jo Stark. Yungblud zostal verný svojmu imidžu aj ikonickým „smoky eyes”. Najväčšiu pozornosť však pútal zlatý krížový náhrdelník, ktorý mu daroval samotný Ozzy Osbourne.