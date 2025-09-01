Popová diva s novým albumom Man’s Best Friend a rapová ikona teasujú collab.
Nicki na svojom Instagrame zdieľala skladbu „Don’t Worry I’ll Make You My Worry“ z nového albumu speváčky Sabriny Carpenter Man’s Best Friend, čo sa na prvý pohľad zdalo len ako milé gesto na podporu kolegyne z brandže.
No Sergio Kletnoy, redaktor z Vogue, zdieľal story od Nicki a napísal: „My girls… collab?“
Sabrina odpovedala slovami „Love affair,“ na čo Nicki Minaj reagovala slovami: „Don't worry, [Sergio],“ spolu s emoji salutujúcej ruky.
Spolupráca medzi Minaj a Carpenter dáva veľký zmysel, keďže sú si v poslednom čase veľmi blízke a navzájom sa podporujú. Minulý august Sabrina na X napísala: „Toto je pre Nicki,“ s odkazom na súboj Nicki na hudobných rebríčkoch v roku 2018 s Travisom Scottom, ktorý predal viacero verzií svojho albumu, aby sa dostal na prvé miesto rebríčka Billboard 200.
Nicki si všimla podporu Sabriny a taktiež sa jej odvďačila. „Shout out Sabrina Carpenter, shout out všetkým fanúšikom Sabrina Carpenter,“ povedala Minaj počas svojho minulého Instagram Live.
V rozhovore pre Vogue Italia začiatkom tohto roka Minaj zaradila Carpenterovú medzi svoje obľúbené nové umelkyne. „Superstar je superstar, a ak ňou si, nájdeš spôsob, ako zažiariť – s alebo bez sociálnych médií,“ povedala Nicki. „Nevedela som, že je už tak dlho na scéne, keď som začala počúvať jej tvorbu. Je to ako nádych čerstvého vzduchu.“