dnes 9. septembra 2025 o 9:34
Čas čítania 1:12
Michaela Kedžuchová

V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru

V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru
Zdroj: Warner Bros.
FILMY A SERIÁLY BRUTÁLNE HORORY HOROR NAJZÁROBKOVEJŠIE FILMY (BOX OFFICE) KINO TRŽBY
Warner Bros opäť prepísali históriu aj vďaka filmu The Conjuring: Last Rites.

V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie od spoločností Warner Bros. a New Line dosiahol senzačných 194 miliónov dolárov (skoro 165 miliónov eur) celosvetovo počas prvého víkendu, čo je viac ako prvotný odhad, ktorý bol stanovený na 187 miliónov dolárov (160 miliónov eur). Týmto predajom vstupeniek prekonal doterajší rekord hororového žánru, ktorý držal film „It“ z roku 2017 s 190 miliónmi USD (161 miliónov eur).

V originále „The Conjuring: Last Rites“ tiež prekonal hororový rekord na medzinárodnom trhu, keď počas otvorenia zarobil 110 miliónov dolárov. Predtým držal tento rekord film „It: Chapter Two“ z roku 2019 s 92 miliónmi dolárov.

the conjuring the conjuring the conjuring the conjuring
Zobraziť galériu
(8)
 

Najnovší diel „Conjuring“ zarobil 84 miliónov dolárov (71 miliónov eur) na domácom trhu (USA), čo ho radí na tretie miesto medzi horormi (za filmami „It“ z roku 2017 s 123 miliónmi (104 miliónov eur) a „It: Chapter Two“ s 91 miliónmi (77 miliónov eur)).

Už nedeľné odhady ukazovali, že ide o najlepší domáci, medzinárodný a globálny štart v rámci celej série „The Conjuring“.

Film režíroval Michael Chaves, ktorý má s franšízou bohaté skúsenosti, a v hlavných úlohách sa opäť predstavili Patrick Wilson a Vera Farmiga ako Ed a Lorraine Warrenovci – paranormálni vyšetrovatelia, ktorí sa snažia vyhnať démona z domu rodiny.

James Wan, tvorca série, a Peter Safran sa vrátili ako producenti. Univerzum „Conjuring“, ktoré zahŕňa niekoľko pokračovaní a spin-offov ako „The Nun“ a „Annabelle“, je najziskovejšou hororovou franšízou v histórii s celkovými tržbami viac ako 2,3 miliardy dolárov (1,9 miliardy eur).

Keďže rozpočet filmu bol „len“ 55 miliónov dolárov (46 miliónov eur), už teraz je pre Warner Bros. komerčným víťazstvom. Štúdio zároveň prepísalo históriu kín ako prvé, ktorému sa podarilo uviesť sedem filmov po sebe s otváracím víkendom nad 40 miliónov dolárov (33 miliónov).

Joker: Folie a Deux
Mickey 17
The Alto Knights
A Minecraft Movie
Sinners
Final Destination Bloodlines
F1: The Movie
Superman
Weapons
BRUTÁLNE HORORY HOROR NAJZÁROBKOVEJŠIE FILMY (BOX OFFICE) KINO TRŽBY
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Náhľadový obrázok: Warner Bros.
