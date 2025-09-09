Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. septembra 2025 o 8:48
Čas čítania 1:16
Michaela Kedžuchová

„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy

„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
Zdroj: CE ZA AR/Matej Hakár, Ján Kekeli
KULTÚRA SLOVENSKÍ UMELCI SOCHÁRSTVO VÝTVARNÉ UMENIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

SNG neoznámila Čiernym dieram, že využije ich diela v novej výstave.

Na instagramovom profile Čierne diery zverejnili stanovisko o tom, že sa dodatočne dozvedeli, že ich umenie má byť vystavené v Slovenskej národnej galérii. Konkrétne ide o tri grafiky od Borisa Sirku. Tento kolektív umelcov už napísal 17 kníh a vytvoril viac ako 350 grafík od 100 autorov. Zároveň získal 19 ocenení za architektúru a dizajn.

Odporúčané
SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico 13. augusta 2025 o 10:10

Nie je teda prekvapením, že Slovenská národná galéria (SNG) by rada vystavila ich diela vo svojich priestoroch. Problém však nastáva v tom, že tak urobila bez informovania umelcov – a po konfrontácii sa im dokonca vyhrážali.

Instagramový príbeh kolektívu Čierne diery. Instagramový príbeh kolektívu Čierne diery. Instagramový príbeh kolektívu Čierne diery.
Zobraziť galériu
(3)

V e-maile, ktorý poslali inštitúcii, Čierne diery jasne uviedli, že ani autor, ani oni nesúhlasia s vystavením týchto diel a žiadajú o ich stiahnutie.

Odporúčané
Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor) Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor) 8. septembra 2025 o 16:00

Doplnili, že za normálnych okolností by im bolo cťou vystavovať v SNG, no vzhľadom na to, že súčasná vláda podľa nich likviduje kultúrne inštitúcie a „normalizácia“ Slovenskej národnej galérie ju pripravila o odborné zázemie aj dobré meno, rozhodli sa konať inak. Ich stanovisko jasne vyjadruje záverečná veta:

Nechceme mať s vami nič spoločné.

Čierne diery taktiež na svojom profile potvrdili, že od SNG ani nečakali odpoveď. Zároveň informovali, že nielen oni, ale aj ďalší umelci, ktorých diela majú byť súčasťou pripravovanej výstavy s názvom Bang! Bang!?, žiadajú o ich stiahnutie.

Odporúčané
Nový riaditeľ SNG objednal pred galériu stožiar na vlajku. Architekti mu odkazujú, že to nebude možné Nový riaditeľ SNG objednal pred galériu stožiar na vlajku. Architekti mu odkazujú, že to nebude možné 17. augusta 2024 o 8:44

Odpoveď však napokon predsa len prišla – vo forme telefonátu, ktorý podľa ich slov sprevádzali vyhrážky zo strany Martina Dostála, nového umeleckého riaditeľa SNG.

Podľa Čiernych dier telefonát obsahoval aj hrubé vyhrážky ako:

Ty č**áku, ještě jednou se ozveš SNG, tak…

Takýto slovník zo strany šéfkurátora a zástupcu verejnej kultúrnej inštitúcie je bez otázky úplne nevhodný a neprofesionálny. Celý incident zároveň otvára vážne otázky o tom, ako sa dnes v SNG komunikuje a ako je táto inštitúcia pod súčasným vedením riadená.

Tento incident sa odohral iba mesiac po tom, čo bez súhlasu umelkyne SNG odstránila jej expozíciu. O vyjadreniach ďalších umelcov informuje aj Denník N, ktorý umelcov kontaktoval a zverejnil ich stanovisko.

Odporúčané
V Česku vznikli parkovacie miesta určené len pre ženy. Mužom na nich hrozí pokuta 200 eur V Česku vznikli parkovacie miesta určené len pre ženy. Mužom na nich hrozí pokuta 200 eur 8. septembra 2025 o 19:11
Odporúčané
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach 8. septembra 2025 o 17:49
Odporúčané
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski 8. septembra 2025 o 17:07
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
SLOVENSKÍ UMELCI SOCHÁRSTVO VÝTVARNÉ UMENIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: CE ZA AR/Matej Hakár, Ján Kekeli
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena
refresher+
Odporúčané
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena
pred 2 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
včera o 11:00
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
pred 2 dňami
Storky
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Lifestyle news
Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon pred 39 minútami
V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru pred hodinou
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy pred 2 hodinami
V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“ pred 3 hodinami
V Česku vznikli parkovacie miesta určené len pre ženy. Mužom na nich hrozí pokuta 200 eur včera o 19:11
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach včera o 17:49
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski včera o 17:07
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli včera o 16:03
Spravodajstvo
Politika Česko Rusko Doprava
Viac
Búrky dnes zasiahnu východ Slovenska. Počas celého dňa hrozí silný vietor a výdatný dážď
pred minútou
Izraelská armáda vyhlásila úplnú evakuáciu mesta Gaza. Pripravuje sa na pozemnú ofenzívu proti Hamasu
pred 15 minútami
Známy český pivovar mení cenník. Niektoré druhy piva zdraželi výraznejšie, než podnik pôvodne oznámil
pred 42 minútami

Viac z Kultúra

Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
pred 3 dňami
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 9. 2025 11:00
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
4. 9. 2025 17:00
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
V spolupráci
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
30. 8. 2025 11:00
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci
Odporúčané
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci
3. 9. 2025 11:00
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
2. 9. 2025 15:00
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
pred 2 dňami
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Viac z Tech Všetko
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
28. 8. 2025 9:09
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
24. 8. 2025 10:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Viac z Hudba Všetko
Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor)
Slovensko
včera o 16:00
Odporúčané
Blanch sa s novým albumom vracia ku koreňom. „Spolupráce so Saulom a WENom mi pomohli vnímať slovenčinu v inom svetle” (Rozhovor)
včera o 16:00
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
4. 9. 2025 17:00
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
Hudba
pred minútou
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
pred minútou
Na Slovensku je rap jedným z najpočúvanejších žánrov. Otestuj sa, či poznáš, ktorý umelec mal v tracku tieto bars
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
PR správa
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
pred 50 minútami
Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP
V spolupráci
Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP
pred hodinou
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
včera o 17:07
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
včera o 16:03
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
včera o 13:09
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
včera o 16:03
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
včera o 11:28
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Skupina Coldplay prekonala Taylor Swift. Ich turné sa stalo najnavštevovanejším v histórii
Skupina Coldplay prekonala Taylor Swift. Ich turné sa stalo najnavštevovanejším v histórii
včera o 12:17
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
2. 9. 2025 7:28
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Späť
Zdieľať
Diskusia