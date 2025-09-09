SNG neoznámila Čiernym dieram, že využije ich diela v novej výstave.
Na instagramovom profile Čierne diery zverejnili stanovisko o tom, že sa dodatočne dozvedeli, že ich umenie má byť vystavené v Slovenskej národnej galérii. Konkrétne ide o tri grafiky od Borisa Sirku. Tento kolektív umelcov už napísal 17 kníh a vytvoril viac ako 350 grafík od 100 autorov. Zároveň získal 19 ocenení za architektúru a dizajn.
Nie je teda prekvapením, že Slovenská národná galéria (SNG) by rada vystavila ich diela vo svojich priestoroch. Problém však nastáva v tom, že tak urobila bez informovania umelcov – a po konfrontácii sa im dokonca vyhrážali.
V e-maile, ktorý poslali inštitúcii, Čierne diery jasne uviedli, že ani autor, ani oni nesúhlasia s vystavením týchto diel a žiadajú o ich stiahnutie.
Doplnili, že za normálnych okolností by im bolo cťou vystavovať v SNG, no vzhľadom na to, že súčasná vláda podľa nich likviduje kultúrne inštitúcie a „normalizácia“ Slovenskej národnej galérie ju pripravila o odborné zázemie aj dobré meno, rozhodli sa konať inak. Ich stanovisko jasne vyjadruje záverečná veta:
Nechceme mať s vami nič spoločné.
Čierne diery taktiež na svojom profile potvrdili, že od SNG ani nečakali odpoveď. Zároveň informovali, že nielen oni, ale aj ďalší umelci, ktorých diela majú byť súčasťou pripravovanej výstavy s názvom Bang! Bang!?, žiadajú o ich stiahnutie.
Odpoveď však napokon predsa len prišla – vo forme telefonátu, ktorý podľa ich slov sprevádzali vyhrážky zo strany Martina Dostála, nového umeleckého riaditeľa SNG.
Podľa Čiernych dier telefonát obsahoval aj hrubé vyhrážky ako:
Ty č**áku, ještě jednou se ozveš SNG, tak…
Takýto slovník zo strany šéfkurátora a zástupcu verejnej kultúrnej inštitúcie je bez otázky úplne nevhodný a neprofesionálny. Celý incident zároveň otvára vážne otázky o tom, ako sa dnes v SNG komunikuje a ako je táto inštitúcia pod súčasným vedením riadená.
Tento incident sa odohral iba mesiac po tom, čo bez súhlasu umelkyne SNG odstránila jej expozíciu. O vyjadreniach ďalších umelcov informuje aj Denník N, ktorý umelcov kontaktoval a zverejnil ich stanovisko.