V nedeľu (14. septembra) večer sa televízne hviezdy stretli na 77. ročníku udeľovania cien Primetime Emmy, ktoré tento rok vysielala stanica CBS. Ceremoniál prvýkrát moderoval komik Nate Bargatze, ktorý priniesol odľahčenú, až ľudovú energiu, no postaral sa aj o kontroverzný moment.
Zaviedol totiž 45-sekundový limit na ďakovné reči, každá sekunda navyše znižovala sumu, ktorá mala ísť na charitatívny príspevok pre Boys and Girls Club of America, informuje Vanity Fair.
Zazneli aj silné politické odkazy
Udeľovanie cien je už tradične priestorom, kde známe osobnosti využívajú reflektory na vyjadrenie svojich politických postojov a podporu tém, ktoré považujú za dôležité. Hviezdy ako Meg Stalter, Javier Bardem či čerstvá držiteľka ceny Emmy Hannah Einbinder sa rozhodli využiť svoje chvíle na pódiu aj na politické odkazy – a viaceré smerovali k vyjadreniu solidarity s Palestínou.
Einbinder, ktorá roky odchádzala z ceremoniálu naprázdno, si tentoraz odniesla svoju prvú cenu Emmy za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli Hacks. Napriek tomu, že moderátor Nate Bargatze zaviedol 45-sekundový limit na ďakovné reči, herečka čas prekročila bez váhania – s poznámkou: „Ja to doplatím.“
Vo svojom prejave najskôr spomenula obľúbený tím Philadelphia Eagles, no potom prišli silné odkazy. Jeden z nich televízia vypípala – išlo o vulgárny odkaz na americkú imigračnú službu ICE, ktorá momentálne vedie masové deportácie. Ten druhý však odznel jasne: „Free Palestine.“
Einbinder mala na šatách aj odznak Artists4Ceasefire a svoj prístup dala najavo už dávnejšie – napríklad počas marcového podujatia organizácie Human Rights Campaign, kde predniesla emotívny prejav na podporu Palestíny.
„Televízne Oscary" sú rozdané
Najväčšími víťazmi večera sa stali tituly Adolescence (najlepšia miniséria), The Pitt (najlepšia dráma) a najlepším komediálnym seriálom sa stalo Štúdio so Sethom Rogenom v hlavnej úlohe, ktoré celkom trinástimi soškami navyše prekonalo predchádzajúci rekord za najviac ocenení pre komediálny seriál v jednom roku. Ten držal od minulého roku s 11 výhrami seriál Medveď.
Najlepšími hercami v dramatických seriáloch sa stali Noah Wyle (Pitt) a Britt Lowerová (Oddelenie), v komediálnych Seth Rogen (Štúdio) a Jean Smartová (Stále v kurze). Ceny za najlepších hercov vo vedľajších úlohách v dramatických seriáloch si odniesli Tramell Tillman (Oddelenie) a Katherine LaNasaová (Pitt) a v komediálnych Jeff Hiller (Niekto, niekde) a Hannah Einbinderová (Stále v kurze).
Prestížne ceny Emmy, považované za „televíznych Oscarov", udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949.