dnes 15. septembra 2025 o 9:04
Čas čítania 1:30
TASR

Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?

Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
Zdroj: TASR/AP
ZAHRANIČIE EMMY
Prestížne ceny Emmy, považované za „televíznych Oscarov“, udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949.

V nedeľu (14. septembra) večer sa televízne hviezdy stretli na 77. ročníku udeľovania cien Primetime Emmy, ktoré tento rok vysielala stanica CBS. Ceremoniál prvýkrát moderoval komik Nate Bargatze, ktorý priniesol odľahčenú, až ľudovú energiu, no postaral sa aj o kontroverzný moment.

Zaviedol totiž 45-sekundový limit na ďakovné reči, každá sekunda navyše znižovala sumu, ktorá mala ísť na charitatívny príspevok pre Boys and Girls Club of America, informuje Vanity Fair.

Zazneli aj silné politické odkazy

Udeľovanie cien je už tradične priestorom, kde známe osobnosti využívajú reflektory na vyjadrenie svojich politických postojov a podporu tém, ktoré považujú za dôležité. Hviezdy ako Meg Stalter, Javier Bardem či čerstvá držiteľka ceny Emmy Hannah Einbinder sa rozhodli využiť svoje chvíle na pódiu aj na politické odkazy – a viaceré smerovali k vyjadreniu solidarity s Palestínou.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Impact (@impact)

Einbinder, ktorá roky odchádzala z ceremoniálu naprázdno, si tentoraz odniesla svoju prvú cenu Emmy za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli Hacks. Napriek tomu, že moderátor Nate Bargatze zaviedol 45-sekundový limit na ďakovné reči, herečka čas prekročila bez váhania – s poznámkou: „Ja to doplatím.“

EMMY 2025
Zdroj: instagram/@televisionacad
TASR
TASR
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia