Transgender dcéra Elona Muska debutovala na newyorskom Fashion Weeku

Dvadsaťjedenročná Vivian Jenna Wilsonová debutovala 12. septembra na newyorskom Fashion Weeku. Bolo to len štyri mesiace po jej vôbec prvom modelingovom vystúpení.
Vivian, ktorá vo veku 16 rokov na Instagrame verejne oznámila, že je transrodová, sa prešla po móle v New Yorku v role Miss Južnej Karolíny v rámci prehliadky MISS USA 1991: a Dream Sequence od návrhárky Alexis Bittar. Mala na sebe žiarivo červené šaty s krátkymi a volánovými rukávmi a šerpou s nápisom.
Ako informoval server E! News, každá z modeliek, ktoré sa na prehliadke objavili, predstavovala štát USA, v ktorom sú transrodové osoby znevýhodnené. „Je to príbeh o mizogýnii, nekontrolovaných predátoroch, objektivizácii a trans právach," uviedol návrhár.
Samotná Vivian potom dodala, že hlavným posolstvom prehliadky je postaviť sa tomu. „A práve umenie a móda sú na to skvelým prostriedkom."
Vivian sa narodila v rámci Muskovho prvégo manželstva s kanadskou spisovateľkou Justine Wilson. Od narodenia sa volala Xavier Alexander Musk, ale v roku 2022 si zmenila meno a prijala priezvisko svojej matky. Hoci sa na svojho otca podobá, inak si s ním veľmi nerozumie. Už roky ho otvorene kritizuje, predtým ho označila za „ľahostajného a narcistického" a nechce s ním byť spájaná.