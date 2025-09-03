„Už nežijem a ani si neprajem byť akýmkoľvek spôsobom alebo formou spojená so svojím biologickým otcom,“ tvrdí Vivien.
Vivian Wilson sa dostala do konfliktu so svojím otcom Elonom po tom, čo sa rozhodla pre tranzíciu a stala sa ženou. Ešte pred týmto odcudzením od otca navštevovala školu v Bel-Aire, neskôr však prestúpila do školy Ad Astra, ktorú Musk vytvoril pre deti zamestnancov SpaceX, pretože nesúhlasil so spôsobom výučby na jej pôvodnej škole.
V škole Ad Astra neexistovali známky a výučba bola zameraná prevažne na predmety ako matematika, fyzika, chémia či technológie a inžinierstvo. Neskôr prestúpila na Crossroads School v Santa Monice, kde napokon absolvovala v triede plnej „nepo babies“.
V novom rozhovore pre The Cut Vivian prezradila: „Nebola som obľúbená, s nikým som sa nerozprávala.“ Tranzíciu oznámila vo veku 16 rokov. Keď mala 18 (v roku 2022), jej vzťah s Muskom sa ešte viac zhoršil.
Podala žiadosť o zmenu mena a pohlavia, v ktorej jasne uviedla svoj postoj k otcovi:
„Už nežijem a ani si neprajem byť akýmkoľvek spôsobom alebo formou spojená so svojím biologickým otcom.“
Počas kampaní na podporu Donalda Trumpa a iných MAGA republikánov Musk vyhlásil, že jeho dcéra bola „zabitá woke mentálnym vírusom“. Vivian mu však pohotovo odpovedala na sociálnych sieťach, kde mu pripomenula, že je stále nažive.
Momentálne žije v Los Angeles bez akejkoľvek finančnej podpory od svojho miliardárskeho otca. V rozhovore zdieľa otvorený a úprimný pohľad na svoj život. „Vysoká škola je drahá, nemám žiadne dedičstvo. Ľudia si myslia, že mám veľa peňazí. Ale nemám k dispozícii stovky tisíc dolárov.“
Vivian je najstaršia z Muskových 14 detí, no na rozdiel od neho netúži po bohatstve. Žije s tromi spolubývajúcimi, pretože je to lacnejšie.
Uvedomuje si však, že je na tom lepšie ako mnohí iní mladí ľudia v Los Angeles:
„Netúžim byť super bohatá. Mám na jedlo. Mám priateľov, strechu nad hlavou a nejaký voľný príjem, čo je fajn a viac než majú mnohí ľudia v mojom veku v LA.“
Napriek tomu má stále obavy o peniaze a snaží sa šetriť. „Moja mama je bohatá, však? Ale ten druhý (Musk) má bohatstvo, ktoré si človek ani nevie predstaviť.“
Vivian sa teraz sústredí na svoju budúcnosť a dúfa, že sa v najbližších mesiacoch zapíše na komunitnú vysokú školu, aby pokračovala v štúdiu jazykov, ktoré musela prerušiť po tom, čo zanechala štúdium japončiny priamo v Japonsku.