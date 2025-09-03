Kategórie
dnes 3. septembra 2025 o 17:18
Čas čítania 1:35
Michaela Kedžuchová

Žijem s tromi spolubývajúcimi, pretože je to lacnejšie, tvrdí dcéra Elona Muska. Od otca vraj nedostáva žiadne peniaze

Žijem s tromi spolubývajúcimi, pretože je to lacnejšie, tvrdí dcéra Elona Muska. Od otca vraj nedostáva žiadne peniaze
Zdroj: instagram / @vivllainous, AP Photo/Matt Rourke
OSOBNOSTI ELON MUSK TRANSRODOVÍ ĽUDIA
„Už nežijem a ani si neprajem byť akýmkoľvek spôsobom alebo formou spojená so svojím biologickým otcom,“ tvrdí Vivien.

Vivian Wilson sa dostala do konfliktu so svojím otcom Elonom po tom, čo sa rozhodla pre tranzíciu a stala sa ženou. Ešte pred týmto odcudzením od otca navštevovala školu v Bel-Aire, neskôr však prestúpila do školy Ad Astra, ktorú Musk vytvoril pre deti zamestnancov SpaceX, pretože nesúhlasil so spôsobom výučby na jej pôvodnej škole.

V škole Ad Astra neexistovali známky a výučba bola zameraná prevažne na predmety ako matematika, fyzika, chémia či technológie a inžinierstvo. Neskôr prestúpila na Crossroads School v Santa Monice, kde napokon absolvovala v triede plnej „nepo babies“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Vivian Jenna Wilson (@vivllainous)

V novom rozhovore pre The Cut Vivian prezradila: „Nebola som obľúbená, s nikým som sa nerozprávala.“ Tranzíciu oznámila vo veku 16 rokov. Keď mala 18 (v roku 2022), jej vzťah s Muskom sa ešte viac zhoršil.

Podala žiadosť o zmenu mena a pohlavia, v ktorej jasne uviedla svoj postoj k otcovi:
„Už nežijem a ani si neprajem byť akýmkoľvek spôsobom alebo formou spojená so svojím biologickým otcom.“

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @vivllainous, AP Photo/Matt Rourke
Všetko
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Youtube a influenceri
dnes o 14:54
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
dnes o 14:54
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
The Rock šokoval štíhlou postavou: Schudol desiatky kíl, fanúšikovia sa obávajú o jeho zdravie
The Rock šokoval štíhlou postavou: Schudol desiatky kíl, fanúšikovia sa obávajú o jeho zdravie
včera o 13:29
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 2 dňami
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
dnes o 08:03
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie
včera o 10:52
