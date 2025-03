VIDEO: SpaceX hlási už ôsmy neúspešný let. Kozmická loď Starship sa opäť zrútila

Americká súkromná spoločnosť SpaceX uskutočnila vo štvrtok v poradí ôsmy skúšobný let svojej kozmickej lode Starship, no krátko po štarte s ňou stratila kontakt, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP. Štart sa uskutočnil zo štartovacej rampy vesmírnej základne SpaceX v Boca Chica v juhovýchodnom Texase.

Kozmická loď dosiahla nadmorskú výšku približne 150 kilometrov, keď sa dostala do problémov. Nebolo bezprostredne jasné, kde presne sa zrútila, píše AP. Nosná raketa sa však po štarte vrátila na odpaľovaciu rampu v areáli Boca Chica, a to prostredníctvom jej zachytenia pomocou mechanických ramien.

„Možno potvrdiť, že sme stratili kontakt s loďou. Žiaľ, toto sa stalo aj minule, takže na tom teraz musíme popracovať," uviedol predstaviteľ spoločnosti SpaceX Dan Huot s odvolaním sa na predchádzajúci neúspešný štart, ktorý sa uskutočnil v januári.

Jediný úplne úspešný test systému Starship sa uskutočnil v októbri, keď sa nosná raketa Super Heavy vrátila na odpaľovaciu rampu a kozmická loď uskutočnila aj naplánovaný let.

Pri šiestom testovacom lete - v novembri 2024 - síce loď vykonala požadovaný let, ale nosná raketa sa zrútila do vôd Mexického zálivu.

Všetky doterajšie testovacie lety boli bezposádkové. Loď spoločnosti SpaceX má v budúcnosti prepravovať až 100 ľudí alebo veľké množstvo nákladu a vybavenia.

Projekt SpaceX je dôležitý aj pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý si Starship vybral na pristátie svojich astronautov na Mesiaci v rámci programu Artemis. Návrat človeka na Mesiac je plánovaný na rok 2026.

