Kai Cenat chce byť prvým streamerom vo vesmíre. „Poďme tvoriť históriu,“ vyzval Elona Muska

Kai Cenat je populárny americký streamer a influencer, známy predovšetkým pre svoje uletené videá a livestreamy na platforme Twitch a YouTube, kde si často pozýva známe osobnosti, predovšetkým z prostredia americkej rapovej scény.

Byť jedným z najúspešnejších streamerov na svete mu však nestačí a chcel by svoje videá posunúť na astronomickú úroveň. A to doslova. Napísal totiž Elonovi Muskovi, aby mu pomohol stať sa prvým človekom, ktorý bude streamovať z obežnej dráhy.

Na svojom profile na platforme X napísal, že by chcel byť prvým streamerom, ktorý povie „YO CHAT“ (jeho ikonickú hlášku, ktorou sa prihovára divákom, pozn. red.) vo vesmíre. V príspevku označil Elona Muska so slovami: „Verím, že si jediný človek, ktorý mi môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Poďme tvoriť históriu!“

Hey Elon, I would like to be the first streamer to stream & say "YO CHAT" from space. I believe you are the only person that can help me achieve this goal, let's make history @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/v7af7Ogzde