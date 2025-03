WEEKEND RADAR: Zimný Grape či párty s novým bachelorom. Toto sú akcie (nielen) v Bratislave, ktoré nechceš zmeškať

Od pozorovania nočnej oblohy nad hradom Devín, cez festival mimo Bratislavy až po párty s novým ženíchom z Ruže pre nevestu.

Vonku to už začína vyzerať ako na jar a my ti prinášame hneď niekoľko tipov, ako môžeš tento víkend stráviť. Okrem úžasného počasia a akcií vonku, ktoré určite stoja za to, sme pripravili aj tipy pre tých, ktorí si plánujú tento víkend vyraziť večer do mesta.

Akcie v piatok (7.3.):

Nočná obloha nad hradom Devín

Vypni si mobil a pozeraj sa na oblohu! Áno, ako sme spomínali, vonku sa už otepľuje, a to je ideálny čas na to, ísť pozorovať hviezdy. Mesto Bratislava v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov si pripravilo v poradí už tretie pozorovanie nočnej oblohy. Akcia sa začína o 18:30 a je potrebné si na ňu priniesť vlastné svietidlo, baterku alebo čelovku s červeným svetlom.

Otvorenie zmrzlinovej sezóny

Obľúbená zmrzlináreň Koun už v piatok od 11:00 otvára zmrzlinovú sezónu. Tešiť sa môžeš aj na horúce sicílske briošky. Čo sa týka zmrzliny, pripravené sú aj nové príchute, ale tiež obľúbení favoriti.

Wax2

Vo Waxe si na piatok pripravili hardtechno párty, na ktorej vystúpi DJ Matthew (SK) a sľubuje nezabudnuteľnú noc pre všetkých fanúšikov basovej hudby. Cena za vstup je 10 eur a akcia začína o 21:00.

Únik z mesta na Zimný Grape (7.3.-8.3.)

Hoci náš pravidelný WEEKEND RADAR mapuje akcie v hlavnom meste, tentokrát urobíme malú výnimku. Tento víkend sa totiž uskutoční jedinečná zimná verzia známeho letného festivalu Grape. Priprav sa na viac ako 20 koncertov počas dvojdňovej lyžovačky. Na festivale na Kubínskej Holi sa predstavia skupiny ako Billy Barman, Medial Banana, ale aj Gleb, Porsche Boy, WEN a tešiť sa môžeš aj na The Curly Simona.

Sobota (8.3.)

Bratislavské mineralogické dni

Dom kultúry Ružinov bude v sobotu patriť všetkým nadšencom minerálov či šperkov z drahých a ozdobných kovov. V čase od 9:00 do 15:00 sa tam totiž uskutoční jeden z bratislavských mineralogických dní. Vstupné je 3 eurá.

International Women's Day Party

Nezabudni, že v sobotu je MDŽ, myslí na to aj obľúbený klub Good Life, ktorý si pripravil tematickú párty v štýle Medzinárodného dňa žien. DJ Shift tam zahrá perfektné latino, hip-hop a afrobeats.

Šafko

Predstavuje nový koncept multižánrovej bass music akcie. Príď sa naladiť na vlnu drum&bassu, techna, dubstepu a omnoho viac. LINE UP akcie je jasný: B3TON, YAKSI, KAZY, A.WAY, DEE:FM.

Nedeľa (9.3.)

Kvíz pre fanúšikov seriálu Friends

Ak si myslíš, že si väčší expert na seriál Friends ako Ross na dinosaurov, tak sa musíš zúčastniť nedeľného kvízu v Kácečku. Registrácia začína o 18:00 a štartovné na osobu je 6 eur. Tím musíš vyskladať zo 4 až 5 členov. Ak ťa to zaujalo, môžeš sa registrovať aj online.

Niečo pre rodiny s deťmi

Kto nemá rád palacinky? O 16:00 v nedeľu sa v Rodinnej Tančiarni začne podujatie spojené s palacinkami. Tance, hry a tradície s nimi spojené čakajú na všetky rodiny s deťmi, ktoré sem prídu stráviť svoje popoludnie.

BONUS: Ruža pre nevestu Afterparty

V Aldea Clube začne už dnes (štvrtok 6.3.) od 21:30 oficiálna afterparty k prvej epizóde šou Ruža pre nevestu (ktorú navyše Refresher v spolupráci s Markízou premieta v kine pre svojich predplatiteľov a hostí). Keď na Voyo dopozeráš prvú časť, nahoď sa a príď do Aldey, kde sa spolu dobre zabavíme.

