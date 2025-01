Na Szigete tento rok vystúpi Post Malone, ASAP Rocky či Shawn Mendes

Nové mená sa pripájajú k už zverejneným hviezdam ako Charlie XCX, Brutalismus 3000 či Nelly Furtado.

Sziget oznámil veľké mená, ktoré v auguste 2025 vystúpia len pár kilometrov od Slovenska. Maďarský festival, ktorý sa každoročne koná v Budapešti a je piatym najväčším festivalom na svete, tento rok láka na naozaj veľké mená z hudobného priemyslu.

V utorok, 28. januára rozšírili svoj line-up a fanúšikom festivalu priblížili na koho sa môžu tešiť. Medzi umelcov, ktorí sa predstavia na Szigete patrí aj Post Malone, ASAP Rocky či Shawn Mendes.

Okrem iného „na ostrove slobody“ vystúpia aj Caribou, Call Me Karizma, Elefánt, Co Lee, Horsegirl či Ahadadream. Milovníci akéhokoľvek žánru si tam nájdu to svoje. Celý lineup s doteraz zverejnenými menami nájdeš na oficiálnej stránke Szigetu.

Sziget si aj naďalej udržiava vysoký štandard a každoročne láka globálne známe hudobné hviezdy. Rok 2025 nebude výnimkou. Nedávno potvrdila účasť aj Charlie XCX, Chappell Roan, Boris Brejcha, Anyma, Justice, Papa Roach či legendárna Nelly Furtado. Na svoje si prídu aj fanúšikovia elektronickej hudby, ktorú zastúpia nemecké projekty Brutalismus 3000 a Boris Brejcha.