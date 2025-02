Na Slovensko mieri ďalšie svetové meno: OneRepublic zahrá svoje najväčšie hity na festivale LOVESTREAM

Na festivale skupina vystúpi už 15. augusta.

Lovestream Festival na svojom Instagrame odhalil ďalšieho headlinera. Tentokrát je ním americká skupina OneRepublic. Tá vystúpi na prvom festivalovom dni, a to 15. augusta.

Lovestream postupne zverejňuje mená dohodnutých interpretov a zatiaľ to vyzerá tak, že sa je na čo tešiť. „Predstavujeme vám OneRepublic, druhého headlinera 2025! Americká kapela vystúpi už v piatok 15.8. na našom Mainstage. Ich hity netreba ani predstavovať!“ napísali na Instagrame.

Pod postom im pristál aj komentár od samotnej kapely: „See you there!“ (Vidíme sa tam), napísali umelci z OneRepublic. V októbri minulého roka vystúpili aj v českej O2 Aréne v rámci turné Escape the Europe. V minulosti sa im ju podarilo aj celú vypredať – to je znak toho, že hoci sú na scéne už vyše 20 rokov, stále si držia obrovskú popularitu a ich hudba má u fanúšikov stále veľký hype.

Hudobný festival Lovestream sa uskutoční 15. - 17. augusta na letisku vo Vajnoroch. Prvým zverejneným menom na lineupe bol Post Malone. V predchádzajúcich ročníkoch festival privítal množstvo svetových umelcov, ako napríklad 50 Cent, Macklemore, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Ritu Oru, INNU, či skupiny ako The Killers, Imagine Dragons a Editors.