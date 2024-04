Do Bratislavy prídu 50 Cent aj Macklemore. Festival Lovestream zverejnil ďalších headlinerov

Organizátori neprestávajú prekvapovať a nadupaný line-up obohatili o ďalšie zvučné mená.

Festival Lovestream zverejnil ďalšie zvučné mená, ktoré vystúpia na starom letisku v bratislavských Vajnoroch od 16. do 18. augusta. Tentoraz predstavil poriadnu dávku rapovej klasiky.

Organizátori festivalu postupne odhaľujú interpretov, na ktorých sa môžu návštevníci tešiť. Dnes už vieme, že šou odpáli Rita Ora, Ray Dalton, Tom Walker, Dennis Lloyd či DJ-ské duo Dimitri Vegas & Like. Na koho ďalšieho sa môžeš tešiť?

MACKLEMORE

Zvučným menom tohto ročníka festivalu je Ben Haggerty, prezývaný Macklemore. S hudbou pracuje už do svojich štrnástich rokov a v roku 2014 získal 4 ceny Grammy. Tie dostal za piesne, ktoré vytvoril s Ryanom Lewisom, pričom najvýraznejšou je pieseň Thrift Shop.

50 CENT

Je jednou z nestarnúcich a ikonických legiend rapu. Jeho debutový album Get Rich or Die Tryin sa svojím úspechom zapísal do histórie. Notoricky známe sú piesne In Da Club alebo P. I. M. P. Okrem hudobnej kariéry sa venuje aj herectvu a založil produkčnú spoločnosť G-Unit Film & Television.

Cyril

DJ, ktorý je pôvodom z Austrálie, aktuálne valcuje rebríčky piesňou Stumblin ’In.

CHASE & STATUS

Máš rád/rada elektronickú hudbu? V tom prípade si prídeš na svoje. Toto duo je na scéne už viac ako 20 rokov a jeho najnovší hit sa volá Baddadan.

THE KOLORS

Talianska kapela, ktorá sa preslávila v talentovej súťaži. Momentálne sa venuje prevažne popu, no v minulosti to skúšala aj s funky alebo disco. Spevákom skupiny je Antonio Stash Fiordispino a ich hit Everytime si si pravdepodobne išiel aj ty!

FAST BOY

Bratské duo je na scéne len 3 roky, no na konte má už spolupráce s Tiëstom či Meduzou. Známym hitom z ich dielne je song Bad Memories.

WELSHLY ARMS

Americká blues skupina z Clevelandu sa preslávila mnohými hitmi. Ich pieseň Sanctuary zaznela v 3. sérii seriálu Lucifer i v seriáli 9-1-1.