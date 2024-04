Festival Lovestream oznámil prvé mená interpretov. V Bratislave to odpáli Rita Ora aj Ray Dalton

Lovestream nepoľavuje a do Bratislavy opäť prináša svetové mená.

V predošlých dvoch úspešných ročníkoch multižánrového festivalu Lovestream sa na Slovensku predstavili hviezdy ako Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, The Killers, Martin Garrix, Hardwell alebo Imagine Dragons, ktorí prilákali v posledný deň festivalu viac ako 60 000 návštevníkov. Predstavíme ti novinky, na ktoré sa môžeš tešiť počas nadchádzajúceho tretieho ročníka festivalu.

Open air festival Lovestream sa bude opäť konať na starom vajnorskom letisku v Bratislave počas troch dní, a to 16. až 18. augusta 2024. Na piatich hudobných pódiách sa predstavia svetoví aj domáci interpreti.

Aktuálne sú v predaji 3-dňové vstupenky za 159 €. S nákupom dlho neváhaj, ich cena pôjde postupne nahor.

Rita Ora v Bratislave

Svoju účasť potvrdila Rita Ora, ktorá patrí medzi najžiadanejšie a najsexi speváčky súčasnosti. Od roku 2012, keď sa stala známou, predala neuveriteľných sedem miliónov singlov, nahrala desiatky hitov a na konte má aj platinový debutový album s názvom Ora.

Jej posledný album vyšiel v roku 2023 s názvom You & I. Single Hot Right Now v spolupráci s DJ Freshom a How We Do (Party) ju preslávili a udržali na vrchole britskej hitparády. V roku 2012 sa stala umelkyňou s najväčším počtom singlov na prvom mieste britského singlového rebríčka.

Na vajnorskom letisku ťa roztancuje aj Dimitri Vegas & Like Mike – grécko-belgické elektro DJ duo. Títo bratia sa stali superhviezdami elektronickej hudby a získali si obdiv divákov po celom svete. Na sociálnych sieťach ich sleduje viac ako 30 miliónov fanúšikov, spolu s miliardami hudobných streamov a videí, ktoré prezentujú ich extravagantné živé vystúpenia a hudobné videá, je ich vplyv nepopierateľný.

Spolupracovali s hviezdami ako David Guetta, Akon, Wiz Khalifa, Gucci Mane, Rick Ross, Snoop Dogg, Martin Garrix, Diplo či Swedish House Mafia. Na ich remixoch sa podieľajú superhviezdy ako Coldplay, The Chainsmokers, Lady Gaga aj Jennifer Lopez.

Ray Dalton aj Tom Walker

Hviezdnu kariéru amerického speváka Raya Daltona odštartovala spolupráca s Macklemorom a Ryanom Lewisom na multiplatinovej hymne Can’t Hold Us, ktorá sa umiestnila na 1. mieste vo štyroch rebríčkoch Billboardu vrátane legendárneho Hot 100 a bodovala na popredných priečkach hitparád po celom svete.

V roku 2013 bola najstreamovanejšiou piesňou na Spotify a videoklip získal dve ceny MTV Video Music Awards. Po rade úspešných noviniek ohúril Ray svojich fanúšikov tanečným hitom Call it Love.

Ďalším skvelým hudobníkom je škótsky spevák a textár Tom Walker, ktorý za skladbu Leave a Light On získal v roku 2019 cenu Brit Awards ako objav roka a táto pieseň bola rovnako nominovaná za cenu najlepší singel. Najnovšie prekvapil svojich fanúšikov novým songom Burn s dojemným textom a nezameniteľným hlasom.

Interpreti z celého sveta

Do Bratislavy zavíta aj Dennis Lloyd, multiinštrumentalista, hudobník, spevák a skladateľ, ktorý pochádza z Tel Avivu v Izraeli. Je známy svojím žánrovo pestrým zvukom, v ktorom sa plynule prelínajú prvky popu, R&B a elektronickej hudby.

Zatancovať si budeš môcť na hity slovinskej rockovej skupiny Joker Out, ktorá si získala srdcia Slovincov a teraz je pripravená na veľkolepú cestu po Európe a svete.

Na festivale Lovestream vystúpi aj Rosa Linn, mladá a odvážna hudobná umelkyňa, ktorá sa nielenže vymanila z konzervatívneho prostredia svojho rodného mesta Vanadzor v Arménsku, ale zároveň sa zapísala do histórie ako prvá globálna hudobná senzácia z tejto krajiny.

Milovníkov elektronickej hudby určite poteší celosvetovo známy DJ a producent z Nemecka Tujamo. Na svojom konte má mnoho známych trackov s interpretmi ako Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Kid Ink, Taio Cruz, Salvatore Ganacci & Laidback Luke. V roku 2019 sa Tujamo stal na Beatporte najpredávanejším umelcom žánru electro house.

Svoju účasť potvrdil aj HI-LO, veľmi populárny a obľúbený holandský DJ a producent, taktiež známy aj pod menom Oliver Heldens. HI-LO je jeho temnejšie alter ego, pod ktorým produkuje viac undergroundovú hudbu. Na hlavnom stejdži sa predstavia aj Calin & Viktor Sheen a na elektronickom stejdži okrem HI-LO-a a Tujama aj skvelí SOTA, USED, A LITTLE SOUND, MORGAN J, RUDEEJAY a ANTOINE DELVIG.

Ďalšie mená organizátori zverejnia už čoskoro. Už teraz je jasné, že v auguste to na vajnorskom letisku bude veľkolepé.