Michal Kyselica pracuje s mentorom Robinom Sharmom: „Za to, ako žijeme, nemôže jeden človek vo vláde, ale my sami“

Aj napriek tomu, že Michal pracuje už viac ako 10 rokov po celom svete, zázemie má na Slovensku. Počas svojej kariéry sa bežne stretáva s kráľmi či najbohatšími ľuďmi planéty. Prečítaj si, ako sa k tejto práci dostal a prečo sa dnes vidí v politike.

Michal Kyselica už 10 rokov pracuje so spisovateľom, lídrom a motivátorom Robinom Sharmom. Ten napísal bestsellery ako „Mních, ktorý predal svoje Ferrari“ či „The 5 AM Club.“ Začínal u neho ako externý konzultant a dnes sú obchodnými partnermi.

Svoju kariéru marketéra Michal začínal ešte na strednej škole. Neskôr sa dostal k správe sociálnych sietí a úzko spolupracoval s Rytmusom. Dnes má 32 rokov, precestoval viac ako 120 krajín sveta a s hrdosťou môže o sebe povedať, že si splnil všetky svoje materiálne sny. V budúcnosti má skôr politické ambície.

V rozhovore pre Refresher prezradil, ako sa k tejto práci dostal a čo všetko tomu predchádzalo. Robin Sharma príde 5. marca do Bratislavy a vystúpi na celodennom evente, ktorý organizuje agentúra Pro Music v spolupráci s TicketLIVE. Michal Robina na Slovensku zastupuje a v rozhovore sa dočítaš, čo môžeš od akcie čakať. Okrem neho na podujatí budú prednášať aj úspešní Slováci, ktorí predajú svoje know-how.

V rozhovore sa dozvieš: Do čoho Michal investoval státisíce ročne?

Ako sa dostal k spolupráci s Rytmusom?

Čo ho priviedlo k Robinovi Sharmovi?

Ako vyzeral jeho vzťah s Petrou Vlhovou?

Prečo by v budúcnosti išiel do politiky a ktoré odvetvie by chcel zlepšiť?

Na čo sa môžeš tešiť na Robinovom evente v Bratislave?

Zdroj: Refresher/ Tomáš Biely

Začínal si svoju kariéru ako 18-ročný študent projektom Posilka.tv. Ako by si opísal túto skúsenosť?

Hrával som futbal, no vždy ma to tiahlo k marketingu. Chodil som na rôzne semináre. Projektom som sa inšpiroval v zahraničí, kde už podobné veci boli. Nemal som budget na to, aby som si otvoril fyzické fitko, ale mal som peniaze na to, aby som dominoval na online trhu.

Vtedy boli sociálne siete viac-menej „v plienkach“ (2012). Bolo to pre teba výhodou, či naopak prekážkou?

Na začiatku nimi každý opovrhoval. My sme však rástli relatívne veľmi rýchlo. Asi za pol roka sme mali 100-tisíc odberateľov na YouTube a vyše 100-tisíc na Facebooku.

Bola tam vtedy veľmi nízka konkurencia.

Bol tento projekt ideálnym začiatkom?

Môj prvý mentor mi vždy hovoril, že to je také laboratórium, kde si skôr testujem tie marketingové stratégie. Tie merateľné výsledky podľa neho mali prísť potom. A mal pravdu. Keď robíš biznis, tak sú začiatky vždy náročné a platí porekadlo: Čím viac sa naučíš, tým viac zarobíš. A jedným dychom by som zároveň dodal ešte jednu lekciu, ktorú mi to dalo: Čím viac ľuďom pomôžeš, tým viac zarobíš.

Dalo sa v tej dobe vôbec niečo zarobiť zo sociálnych sietí?

Určite sa dalo zarobiť natoľko, aby človek žil veľmi komfortný život, čo sa nám aj podarilo. Na niektorých videách sme mali dokonca miliónové videnia, no čo sa týka zárobkov, tak sa nebavíme o miliónových zárobkoch. Na tú dobu to však bolo super.