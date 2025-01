Tento projekt spoločnosti SpaceX je kľúčový pre NASA, ktorá plánuje využitie Starship na pristátie astronautov na Mesiaci.

V poradí siedmy skúšobný štart kozmickej lode Starship s nosnou raketou Super Heavy, určenou na pilotované lety na Mesiac, sa v noci na piatok skončil neúspechom. Informovala o tom americká spoločnosť Elona Muska SpaceX.

Štart sa uskutočnil zo štartovacej rampy vesmírnej základne SpaceX v Boca Chica v juhovýchodnom Texase vo štvrtok o 17.00 h miestneho času. Z medializovaných správ vyplýva, že krátko po štarte spoločnosť SpaceX stratila kontakt s kozmickou loďou.

Nosná raketa Super Heavy sa však po štarte vrátila na odpaľovaciu rampu v areáli Boca Chica. Táto fáza dnešného testu sa preto považuje za úspech. Podľa agentúry AP bola táto misia zatiaľ najzložitejším testovacím letom systému.

Podľa spoločnosti disponuje kozmická loď so svojím nosičom doteraz najvýkonnejším systémom schopným vyniesť do vesmíru až 150 ton nákladu. Je to plne znovupoužiteľný dopravný systém navrhnutý na dopravu posádky i nákladu na obežnú dráhu Zeme, Mesiac, Mars a ďalšie vzdialenejšie lokality.

Projekt SpaceX je dôležitý aj pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý si Starship vybral na pristátie svojich astronautov na Mesiaci v rámci programu Artemis. Návrat človeka na Mesiac je plánovaný na rok 2026.