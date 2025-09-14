Štvrtá séria Zaklínača prichádza s Liamom Hemsworthom v úlohe Geralta.
Fanúšikovia fantasy sveta sa majú na čo tešiť. Netflix pred niekoľkými hodinami zverejnil nový trailer k pripravovanej štvrtej sérii Zaklínača, ktorá opäť prinesie temné dobrodružstvá zaklínača priamo do našich obývačiek.
Hlavnú postavu Geralta z Rivie tentoraz stvárni Liam Hemsworth, ktorý po troch sériách nahradí Henryho Cavilla. Hemsworth je známy z filmovej série Hunger Games či akčných snímok Independence Day: Resurgence a The Expendables 2.
Trailer prináša typickú temnú a nehostinnú atmosféru sveta Zaklínača, plnú monštier, mágie a nebezpečenstva. Reakcie fanúšikov na výmenu hlavného hrdinu sú zatiaľ zmiešané.
Netflix potvrdil, že štvrtá séria dorazí už 30. októbra. Fanúšikovia zaklínačského sveta tak môžu začať odpočítavať dni do návratu Geraltových dobrodružstiev.