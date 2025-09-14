Kategórie
dnes 14. septembra 2025 o 11:36
Čas čítania 0:26
Natália Mišániová

Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta

Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta
Zdroj: x.com/ @witchernetflix
FILMY A SERIÁLY ZAKLÍNAČ NETFLIX
Štvrtá séria Zaklínača prichádza s Liamom Hemsworthom v úlohe Geralta.

Fanúšikovia fantasy sveta sa majú na čo tešiť. Netflix pred niekoľkými hodinami zverejnil nový trailer k pripravovanej štvrtej sérii Zaklínača, ktorá opäť prinesie temné dobrodružstvá zaklínača priamo do našich obývačiek.

Hlavnú postavu Geralta z Rivie tentoraz stvárni Liam Hemsworth, ktorý po troch sériách nahradí Henryho Cavilla. Hemsworth je známy z filmovej série Hunger Games či akčných snímok Independence Day: Resurgence a The Expendables 2.

Trailer prináša typickú temnú a nehostinnú atmosféru sveta Zaklínača, plnú monštier, mágie a nebezpečenstva. Reakcie fanúšikov na výmenu hlavného hrdinu sú zatiaľ zmiešané.

Netflix potvrdil, že štvrtá séria dorazí už 30. októbra. Fanúšikovia zaklínačského sveta tak môžu začať odpočítavať dni do návratu Geraltových dobrodružstiev.

Anketa:
Čo hovoríš na nového Geralta?
Je skvelý!
Starý bol lepší.
Je skvelý!
11 %
Starý bol lepší.
89 %
Witcher zaklínač liam hemsworth
Zdroj: Netflix
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Súvisiace témy
ZAKLÍNAČ NETFLIX
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: x.com/ @witchernetflix
