Tvorca Zaklínača: „Netflix ma nikdy nepočúval a ignorovali moje rady“

Tvorca Zaklínača a autor obľúbených kníh tvrdí, že Netflix nikdy nemal záujem vypočuť si jeho názor a rady.

Spisovateľ Andrzej Sapkowski, ktorý vytvoril fantasy sériu Zaklínač a aktuálne pracuje na novej knihe z tohto sveta, dával Netflixu rady. Ako sám hovorí, vždy ho ignorovali a vôbec ho nebrali vážne, prezradil vo videorozhovore s hernou webstránkou Cerealkillerz.

Tvorcovia seriálu mohli Sapkowského občas vypočuť a riadiť sa jeho radami. Ako píšeme v našej recenzii poslednej série (a platí to aj o predošlých), odklon od knižného materiálu uškodil príbehu, postavám aj kvalite seriálu.

Keď sa ho moderátor spýtal, či hral hry zo sveta Zaklínača, Sapkowski neprekvapil. „Nie,“ odpovedal Sapkowski, „nemám na to čas a nie je to pre mňa zábava. Nie... nikdy som to nehral a nemám v úmysle to hrať.“