Tip na seriál: Monarch o Godzille chce byť kvalitný ako Andor. Vôbec nevadí, že sa monštrá ukazujú len sporadicky

Seriál Monarch zaujme kvalitným vizuálom a zaujímavou dejovou líniou, no diváci čakajúci na súboje monštier budú sklamaní.

Apple TV+ sa silou-mocou snaží stať novým HBO. Inými slovami, produkuje množstvo originálnych a zaujímavých seriálov a nebojí sa im priradiť rozpočty, za aké by sa nehanbili ani hollywoodske blockbustery. Najnovším dôkazom ich snahy o prestíž je osemdielny seriál Monarch: Legacy of Monsters.

Zobrazuje svet Godzilly, King Konga a ostatných monštier zo sveta MonsterVerse a odohráva sa v dvoch časových rovinách.

Dve časové línie zobrazujúce pustošenie Godzilly a vplyv týchto udalostí na bežných ľudí

V roku 2015 diváci sledujú Cate (Anna Sawai z Rýchlo a zbesilo 9), ktorá cestuje do Japonska dva roky po tom, čo Godzilla zničila San Francisco. Cate sa tam snaží vypátrať, kam zmizol jej otec, ktorý je nejakým spôsobom napojený na monštrá vo svete a organizáciu Monarch (organizácia, ktorá skúma, hľadá, stará sa a hľadá spôsoby, ako zničiť monštrá – takzvané MUTO).

Cate však vôbec nie je pripravená na to, čo odhalí. Zistí, že jej otec mal druhú rodinu a že má nevlastného brata. Ako sa zapojil do situácie s monštrami a prečo po nej zrazu poľujú zamestnanci Monarchu?

Druhá časová rovina siaha do 50. rokov minulého storočia a hlavnými postavami sú tu Catina stará mama, starý otec a ich sprievodca vojak Lee (Wyatt Russell). Dejová línia z minulosti je zaujímavejšia, keďže ukazuje mysterióznejšie prvky a honbu za pravdou o monštrách. Pomohlo by jej však, keby ju tvorcovia zobrazovali chronologicky.

V prvej epizóde tvorcovia rozprávajú dej z 50. rokov, no už v druhej časti ukazujú, čo tým udalostiam predchádzalo. Je to akýsi prequel v rámci prequelu a tvorcovia ho vykreslili chaoticky. Akoby neverili, že ich dejové línie sú dostatočne zaujímavé. Začnú potom s niečím akčným a živším a až následne sa venujú budovaniu vzťahov medzi postavami.

Nečakaj epické súboje Godzilly v každej časti

Seriál je síce o monštrách, no tie v seriáli hrajú len vedľajšie husle. Objavia sa v každej epizóde, ale väčšinou ide o kratšie scény. Predsa len, keby mali tvorcovia spraviť viacero veľkolepých, blockbusterových bitiek s Godzillou, seriál mohol stáť viac ako Avatar či iné najdrahšie produkcie všetkých čias.

Množstvo divákov však od seriálu bude očakávať presne to a budú možno sklamaní. A možno to je dôvodom, prečo tvorcovia začínajú tak chaoticky a najskôr ukazujú (aspoň z hľadiska tempa a akcie) záživnejšie scény. To, ako pracujú s postavami, vizuálom a kvalitnými dialógmi by v nich malo vytvárať viac sebadôvery a odvahy urobiť s rozprávaním príbehu niečo originálnejšie a riskantnejšie.

Seriál v prvých troch epizódach stojí na hercoch, dialógoch a atraktivite zápletky. Tá by mohla byť zaujímavejšia a napínavejšia, no sympatické postavy to vynahrádzajú. Zaujímavosťou je, že jednu z najlepších postáv hrajú dvaja rôzni herci.

Syn a otec Kurt a Wyatt Russelovci hrajú v seriáli tú istú postavu – vojaka Leeho

Zatiaľ čo Wyatt Russell hrá mladšieho vojaka Leeho, jeho otec Kurt Russell stvárňuje staršiu verziu postavy v dejovej línii zo súčasnosti. Lee je charizmatický chlap. Naprieč 70 rokmi pomáha viacerým generáciám tej istej rodiny, ktorá sa opakovane zaplieta do problémov s monštrami a organizáciou Monarch.

Seriál o Godzille, jej „kamošoch“ a organizácii Monarch, ktorá ich skúma, je dostatočne pohlcujúci na to, aby zaujal aj diváka, ktorému sa filmy o týchto obludách nepáčia. Má pôsobivé vizuálne efekty, vysokú úroveň produkčných hodnôt, fajn hercov a zaujíma sa aj o to, ako pustošenie Godzilly ovplyvnilo obyčajných ľudí a ako sa s tým vyrovnávali. Monarch: Legacy of Monsters by si po troch častiach vyslúžil sedem bodov z desiatich.