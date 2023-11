10 hercov, ktorí natáčali filmy opití a nadrogovaní. Ktorý herec sa na pľaci zobudil po tom, čo vypadol z eskalátora?

Niektorí herci už stres na natáčaní nezvládli alebo si povedali, že alkohol patrí k ich postavám, a tak pracovali opití či pod vplyvom drog.

Hollywoodske hviezdy sa odjakživa radi zabávali. V minulosti sa to nedialo len po natáčaní, ale aj počas neho, keď pravidlá ešte neboli také prísne. Aj v súčasnosti sa však občas stane, že sa herci vykašlú na svoje povinnosti, trochu to preženú s alkoholom alebo si myslia, že sa stav pod vplyvom omamných látok viac hodí k ich postave.

Máloktorý človek sa asi v práci za celý svoj život neukázal aspoň raz po nejakej ťažkej párty, takže týmto článkom rozhodne celebrity nižšie nechceme kritizovať, len poukázať na zaujímavé prípady, keď sa im „podarilo brbľať“ na pľaci.

Margot Robbie (The Wolf of Wall Street)

Vlk z Wall Street bol pre Margot Robbie prienikom do Hollywoodu, v ktorom sa navždy zviditeľnila. Počas natáčania však podľa vlastných slov nič také neočakávala a bála sa, že si ju nikto nevšimne.

Alkohol pila pred svojou úvodnou scénou, v ktorej má na sebe len podväzky a topánky na opätkoch a ukáže sa pred DiCapriom celkom nahá. Herečka priznala, že bola extrémne nervózna a potrebovala si dať niekoľko drinkov tequily.

Cate Blanchett a Sarah Paulson (Carol)

Blanchett s úsmevom na perách spomína na natáčanie snímky Carol, počas ktorej sa naučila novú hollywoodsku terminológiu. „Rekvizitár sa nás opýtal: ,Do you want to go hot?‘ Jasné, že sme odpovedali áno. Až potom sme zistili, že to znamená skutočný alkohol v scénach. Pamätám si, že som zle vyslovila meno v jednej zo scén, no nič viac. Bolo to ozaj zlé, opitosť som vôbec nemusela hrať.“

Nicolas Cage (Leaving Las Vegas)

„Nikdy nepijem, keď hrám, ale chcel som v niektorých scénach zahrnúť skutočné pitie. Takže v tej scéne v kasíne, keď som vyvádzal, som bol skutočne opitý. Keď kričím ,Som jeho otec!‘, je to úplná improvizácia.“ Cage chcel túto scénu vyzdvihnúť použitím alkoholu a tiež ho asi prijal viac, než sa patrilo.

Fred Astaire (Holiday Inn)

Obľúbený muzikál Holiday Inn z roku 1942 je známy aj tým, že herec Fred Astaire, ktorý v ňom tancoval „svoj opitý tanec“, vôbec nemusel hrať. Po každej klapke si dal panáka a do filmu sa nakoniec dostal až siedmy pokus, takže vtedy už mal v sebe poriadnu dávku alkoholu.

Robert Pattinson (The Lighthouse)

Robert Pattinson pre magazín Esquire povedal, že sa pri natáčaní novinky The Lighthouse opil, pomočil či jedol blato. Postavy Willema Dafoea a Roberta Pattinsona sa totiž v snímke Roberta Eggersa predvedú ako čistokrvní šialenci.