Neboja sa žiadnej roly a postupne dobýjajú Hollywood. Budú raz známi rovnako ako Brad Pitt, Leo DiCaprio či Nicol Kidman?

Majú charizmu, odzbrojujúci talent aj zdravé sebavedomie.

Sú priebojní a neboja sa žiadnej roly, či už sa bavíme o postavách sociopatov, kanibalov alebo vrahov. Napredujú raketovou rýchlosťou a na červených kobercoch je ich vidno čoraz viac s rôznymi cenami v rukách.

Herci a herečky z nasledovného zoznamu majú našliapnuté k tomu, aby boli raz rovnako veľké, prípadne ešte väčšie hollywoodske hviezdy, než napríklad Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio alebo Nicol Kidman, Julia Roberts, či Meryl Streep. Vďaka akým filmom sa dostali na výslnie a aké herecké výzvy ich čakajú v blízkej dobe?

Jacob Elordi

Tento 27-ročný šarmantný Austrálčan pomotal hlavy tisíckam dievčat hneď, keď sa objavil ako Nate Jacobs v seriálovom hite Euphoria od HBO. Užil si tam viacero sexuálnych scén nielen s Alexou Demie, ale tiež so Sydney Sweeney.

Nakoľko sa v tomto smere osvedčil, kultový režisér Adrian Lyne (9 a 1/2 týždňa, Neslušný návrh, Osudová príťažlivosť) ho obsadil do roly milenca Any de Armas v trileri Deep Water. Elordi následne dostal oveľa väčší priestor v provokatívnej dráme Saltburn, ktorú napísala a zrežírovala oscarová Emerald Fennell.

Prelomová rola však nepochybne prišla s postavou legendárneho kráľa rock and rollu Elvisa Presleyho v intímnej životopisnej dráme Sofie Coppoly s názvom Priscilla. Austrálčan má po vyššie uvedených spoluprácach našliapnuté na bohatú kariéru pred kamerou a je len otázkou času, kým ho uvidíme konečne v hlavnej úlohe. Nepochybne na to má. Najbližšie si zahrá v remaku Frankensteina v réžii Guillerma del Tora.

Zdroj: Jamie McCarthy/Getty Images for FLC

Bella Ramsey

Maličkú Britku z Nottinghamu si určite pamätáš ako prísnu a drzú Lyannu Mormont zo seriálu Hra o tróny. Do úspešného projektu, ktorý navždy zmenil históriu televíznej tvorby, naskočila len ako 13-ročná. Napriek tomu dokázala konkurovať skúsenejším a starším kolegom, čo šokovalo nielen divákov, ale aj ďalších filmárov.

Jedným z nich bol Rupert Goold, ktorý jej dal príležitosť zažiariť po boku Renée Zellweger v hudobnej dráme Judy, ktorá získala dve nominácie na Oscara. Lena Dunham ju následne obsadila do hlavnej roly vo filme Catherine Called Birdy, no najväčší zlom v jej kariére prišiel len minulý rok vďaka hororovému sci-fi seriálu The Last Of Us.

Adaptácia známej videohernej série bola pre ňu najtvrdším orieškom, no šance sa chopila na výbornú a dokonale sekundovala čoraz väčšiemu miláčikovi publika Pedrovi Pascalovi (Narcos, The Mandalorian). Preto možno už aj ty počítaš dni, kým na HBO dorazí očakávaná druhá séria.

Zdroj: Getty Images/Theo Wargo

Cailee Spaeny

V roku 2024 ovládla kiná rovno s dvomi filmami, pričom v oboch stvárnila nebojácnu hrdinku, ktorá si ide za každú cenu po svojej ceste a s hocijakou nebezpečnou nástrahou si nakoniec poradí. Reč je o 26-ročnej Američanke Cailee Spaeny a dvoch významných snímkach Civil War (zahrala si vojnovú fotografku) a Alien: Romulus (stvárnila hlavnú úlohu - členku posádky, ktorú napadnú starí známi votrelci).