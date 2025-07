Hlavnou hviezdou karlovarského filmového festivalu bol Michael Douglas, ktorý v sobotu predstavil reštaurovanú verziu filmu Prelet nad kukučím hniezdom. S hollywoodskou hviezdou sme urobili krátky rozhovor.

Hollywoodsky herec Miechael Douglas v Karlových Varoch okrem iného ostro kritizoval súčasnú americkú politiku. Ako uvádza postál Variety, pripomenul tiež historický kontext festivalu a vyzdvihol odvahu ľudí, ktorí v bývalom Československu bojovali za slobodu

„Ľudia teraz chodia do politiky, aby zarobili peniaze"

Keď sa herca médiá na tlačovej konferencii opýtali na jeho názor na americkú politiku, povedal: „Vo všeobecnosti sa na ňu pozerám ako na realitu, ktorá ukazuje, aká je demokracia vzácna, aká je zraniteľná a ako ju treba stále chrániť."

„Dúfam, že to, s čím sa teraz stretávame, je pripomienkou tvrdej práce, ktorú Česi vynaložili na získanie slobody a nezávislosti. Zdá sa, že politika sa teraz robí pre zisk. Do demokracie vstúpili peniaze ako centrum zisku. Ľudia teraz idú do politiky, aby zarobili peniaze. V Spojených štátoch sme si udržiavali ideál, idealizmus, ktorý teraz neexistuje," dodal.

Stal by sa opäť hercom?

So známym hercom sme urobili aj rozhovor. Opýtali sme sa ho, či by sa stal opäť hercom, keby bol v roku 2025 tínedžerom.

„Teraz je to také ťažké. Neviem, ako je na tom český herecký priemysel, ale všetky tri moje deti v USA sú herci alebo chcú byť hercami, ale nie je pre nich veľa práce. Streamovacie platformy obmedzili počet filmov v kinách. A myslím si, že ak chcete hrať, musí vás to baviť, či už na javisku, v televízii alebo kdekoľvek inde pretože predstava, že sa dostanete do filmu je náročná. Šanca, že sa to stane je hazard, ktorému venujete celý život a to nie je vôbec dobré. Obávam sa, že ľudí k tomu nemôžem povzbudiť. Nerád to hovorím," povedal pre Refresher.

Douglas, ktorý bol v Karlových Varoch v minulosti už niekoľkokrát, tiež potvrdil, že sa neplánuje vrátiť k herectvu. Podľa jeho slov je spokojný s tým, čo vo svojej kariére dokázal, a necíti potrebu postaviť sa opäť pred kameru, pokiaľ nepríde skutočne výnimočný projekt.