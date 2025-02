11 faktov o Gossip Girl Michelle Trachtenberg: Hovorila po rusky, bola domased a fanúšikovia sa o ňu báli

Toto si (možno) o herečke z Gossip Girl nevedel. Ako sa jej hrala rola manipulatívnej Georginy Sparks v Gossip Girl, kto bol jej tajný priateľ a mala niekedy inú prácu ako herectvo?

Americkú herečku Michelle Trachtenberg v stredu našla newyorská polícia (NYPD) mŕtvu v jej byte na Manhattane. Mala 39 rokov, píše TASR podľa správ agentúry AP a denníka The New York Post. Za obľúbenou herečkou smútia mnohé herecké kolegyne.

Medzi nimi aj Blake Lively, ktorá na Michelle spomína ako na človeka plného energie: „Bola to elektrina. Vedeli ste, keď vstúpila do miestnosti, pretože vibrácie sa zmenili. Všetko, čo urobila, urobila na 200%. Svet stratil hlboko citlivého a dobrého človeka. Nech si jej prácu a jej obrovské srdce pamätajú tí, ktorí mali to šťastie zažiť jej oheň."

Michelle pôsobila na hereckej scéne odmala, už ako 3-ročná sa objavila v televíznych reklamách. Ako v rozhovore pre Seventeen povedala, vie, že sa narodila pre herectvo. „Nikdy som nechodila na herecké kurzy. Verím, že jediný, kto mi môže radiť, ako hrať, je môj režisér, a preto som sa tým nikdy nezaoberala. Ak by som mala študovať, venovala by som sa histórii filmu, produkcii, réžii a kinematografii. Keď sa na film Špiónka Harriet, som na seba veľmi hrdá. Je veľmi náročné dostať skutočné emócie od detských hercov."



Michelle Trachtenberg sa narodila v New Yorku 11. októbra 1985. Mala 3 roky, keď sa prvýkrát objavila v reklamách a krátko potom získala svoj prvý televízny job v seriáli Nickelodeon „The Adventures of Pete & Pete“, ktorý vysielali v polovici 90. rokov. Vo veku 10 rokov získala svoju prvú hlavnú úlohu vo filme Harriet the Spy z roku 1996, v ktorom hrala detektívku po boku Rosie O’Donnell a J. Smith-Cameron.

Zdroj: Instagram @Michelle Trachtenberg

1. Matka bola Židovka, emigrovala z Ruska

Michelle vyrastala v prostredí, kde sa hovorilo po rusky, a to vďaka svojej matke, ktorá pochádza z Ruska. Jej otec, pôvodom z Nemecka, sa kedysi živil ako technik optických sietí. V rozhovore z roku 2005 Michelle prezradila, že ruštinu často počúvala doma a bol to jediný jazyk, ktorým sa mohla dorozumievať so svojimi starými rodičmi.

Keď v roku 2013 stvárnila Marinu Oswaldovú, manželku vraha Johna F. Kennedyho, vo filme Killing Kennedy, musela počas natáčania hovoriť po rusky. Napriek tomu, že jazyk ovládala, pri príprave na rolu jej pomáhala práve matka. „Keď som si prečítala scenár, zistila som, že je takmer celý v ruštine. Moja mama mi pomohla s prekladom a dôkladne mi ho vysvetlila.“ povedala Michelle v rozhovore pre Fox News. Mama ju naučila nové slovné spojenia, ako napríklad slová týkajúce sa zbraní a zabíjania.