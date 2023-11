Najlepšie horory odohrávajúce sa cez deň. Títo geniálni filmári naháňajú hrôzu aj za vidna

Tma pomáha hororom vytvoriť hrozivejšiu atmosféru. Existujú však úžasné horory, ktoré sa odohrávajú počas slnečných dní.

Tma pomáha hororom vytvoriť hrozivejšiu atmosféru. Existujú však úžasné horory, ktoré sa odohrávajú počas slnečných dní. Nepotrebujú ukryť príšeru v tme. Dokážu diváka presvedčiť, že zlo sa môže skrývať za každým rohom, a vydesia ho inak než takzvanými jumpscarmi, keď z tmy vyskočí démon či vrah.

1. Texas Chainsaw Massacre (Texaský masaker motorovou pílou) – 1974, 1 h a 23 minút, réžia: Tobe Hooper

Kde sa dá film pozrieť: HBO Max

Texaský masaker motorovou pílou bol jedným z prvých legendárnych „slasherov“, kde diváci častokrát fandili záporákovi, aj keď to bol psychicky narušený sériový vrah. V tomto filme je ním Leatherface, muž, ktorý si na tvár dáva kožu svojich obetí a vraždí ich motorovou pílou.

Sledovať snahu partie tínedžerov, ktorí nechápu, ako také zlo môže fungovať počas dňa a za vidna, vzbudzovalo v divákoch zdesenie. Leatherface svoje obete nešetril a nepozeral sa na to, či trpia. Mal chuť zabíjať, a tak zabíjal, no neprekážalo mu, ak pritom jeho obete hodnú chvíľu pred smrťou zdesene utekali o život, respektíve oň prosíkali počas toho, ako im zarezával pílou do tela.

2. Midsommar (Slnovrat) – 2019, 2 h a 28 minút, réžia: Ari Aster

Kde sa dá film pozrieť: dá sa kúpiť online

Ari Aster má ambície natáčať čoraz divnejšie, komplexnejšie a ambicióznejšie filmy. Po psycho filme Beau is Afraid si mnohí diváci povedia, že Midsommar bolo ešte celkom stráviteľné a divácke.

Film sledoval hlavnú postavu Dani (Florence Pugh), ktorá sa nedokázala vyrovnať s mnohopočetnými úmrtiami a samovraždami v jej rodine. Zlomilo jej to srdce a zničilo vzťah. Chce tomu všetkému dať ešte jednu šancu, a tak odchádza s kamošmi do Švédska, kde natrafia na komunitu ľudí oslavujúcich slnovrat.

Počas tohto obdobia tu vôbec nenastane noc a postavy majú problém určiť, či trpia nespavosťou, nedostatkom spánku, halucináciami, alebo sa tu deje skutočne niečo hrôzostrašné. Midsommar je film, pri ktorom môže divák upadnúť do hlbokých myšlienok o depresiách, živote, vzťahoch a démonoch, ktorých v sebe ľudia schovávajú.

3. It Follows (Neutečieš) – 2015, 1 h a 40 minút, réžia: David Robert Mitchell

Kde sa dá film pozrieť: 4 € na Apple TV

V snímke It Follows diváci sledovali mladíkov, ktorí roznášali kliatbu tak, že mali sex s niekým iným. Zatiaľ čo mali kliatbu, prenasledovala ich neznáma entita. Nedalo sa pred ňou ukryť, iba utiecť, keďže bola pomalá. Kým sa jej však človek nezbavil, nemohol pokojne spať ani žiť normálny život a neustále sa musel presúvať.

Hlavná postava snímky pred kliatbou utekala dlho, až to vzdala a preniesla ju na niekoho iného. Neustále bola totiž v strese. Kliatba na seba preberala rôzne podoby a človek si nikdy nebol istý, či pomalý človek, ktorý sa k nemu blížil, bola kliatba alebo iba obyčajný okoloidúci.

It Follows bol originálny horor, ktorého kvality stoja na vynikajúcej a nepríjemnej atmosfére, a to najmä počas dňa. Príšera sa totiž skrývala všetkým na očiach. Tvorcovia len prednedávnom oznámili, že pracujú na pokračovaní, ktoré uvidíme zrejme v roku 2025.

4. Jaws (Čeluste) – 1975, 2 h a 2 minúty, réžia: Steven Spielberg

Kde sa dá film pozrieť: Netflix

Množstvo súčasných divákov už nad voľbou zaradiť Čeľuste medzi horory len mávne rukou. Ktovie, koľko z týchto divákov však Čeľuste reálne videlo celé. Steven Spielberg nakrútil nesmrteľnú klasiku, ktorá celej planéte navždy znepríjemnila pobyt na pláži a v mori.

Vo svojom filme zobrazoval veľkého žraloka, ktorý zožral človeka počas slnečného dňa blízko pláže. Nasledoval lov niekoľkých odvážnych ľudí, ktorí sa chceli jednak pomstiť, no najmä predísť ďalším takýmto nešťastiam. Kvalitou filmu Spielberg dokazuje svoju genialitu, keďže film natočil s poruchovým, robotickým žralokom, no na plátne (a v súčasnosti aj na obrazovkách) vyvoláva absolútny teror.

Spielberg dokázal nahnať hrôzu už len záberom na pokojné more, pretože existovala šanca, že sa z hocikadiaľ vynorí krvilačný žralok. Keďže sa film odohrával väčšinu času na mori a vo vode, diváci boli zdesení takmer neustále. Čeľuste dostali množstvo pokračovaní, ale bez Spielberga na režisérskej stoličke to už nebolo ono.

5. Hills Have Eyes (Hory majú oči) – 1977, réžia: Wes Craven, 2006, réžia: Alexandra Aja

Kde sa dá film pozrieť: 4 € na Youtube

Je viac-menej jedno, ktorú verziu si divák pozrie. Či už originál od Wesa Cravena (zrežíroval aj Vreskot), alebo remake od Aju, sú to skvelé horory. Skrz originalitu a šok je asi zaujímavejšie vidieť originál, no remake má krvavejšie a hnusnejšie scény.

Oba filmy majú rovnaký príbeh. Rodina na ceste z Kalifornie ostane trčať v púšti po tom, čo sa im pokazí auto. To však nie je ich najväčší problém. Rýchlo totiž zisťujú, že sú v obkľúčení rodiny zmutovaných kanibalov, ktorí sa nezastavia pred ničím, aby ich rozrezali na malé kúsky.

Hory majú oči je populárna séria, ktorá kvalitatívne postupne klesala. V druhej časti sa napríklad nachádza nepríjemná scéna zobrazujúca znásilnenie.

Ďalšie skvelé horory, ktoré sa odohrávajú cez deň: Vtáky od Hitchcocka, A Quiet Place, Wicker Man (originál, nie remake s Nicolasom Cageom), Dawn of the Dead, 28 Days Later, It, The Village.