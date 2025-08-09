Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťami Reserved, Answear a Footshop.
dnes 9. augusta 2025 o 13:00
Čas čítania 1:27
Sponzorovaný obsah

S týmito letnými fashion trendami sa nemusíš rozlúčiť ani na jeseň: Sieťovinové balerínky a sukne ešte neodkladaj

S týmito letnými fashion trendami sa nemusíš rozlúčiť ani na jeseň: Sieťovinové balerínky a sukne ešte neodkladaj
Zdroj: Dupephotos.com / Anne St Amant
MÓDA WISHLIST
Sezónnosť oblečenia je čoraz flexibilnejšia – viaceré obľúbené letné kúsky sa bez problémov dajú pretaviť do jesenného šatníka. Stačí len vedieť, ako ich správne zakomponovať do vrstvených outfitov. Je to nielen udržateľnejšie, ale potešíš aj peňaženku.

Ak si sa počas leta zamiloval*a do sieťovinových balerínok, čipkových lemov alebo športových šortiek, máme pre teba dobré správy: neodkladaj ich ešte do skrine. V tomto článku ti ukážeme, ako tieto trendy nosiť aj počas chladnejších mesiacov – a zároveň ti dáme tipy, kde ich kúpiš za výhodné ceny.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Sieťovina 

„Nahá obuv“ dominovala letnej sezóne – sieťové balerínky z dielne ALAÏA sme mali pripnuté aj my v moodboarde na Pintereste. Dobrou správou je, že ich do vrchných políc šatníka nemusíš ešte skrývať, a to najmä počas teplých jesenných dní alebo babieho leta. Vyskúšaj vrstvenie s hrubšími ponožkami, širokými nohavicami alebo náš osobný favorit – kombináciu s koženou sukňou. 

Náš wishlist:

Reserved
Zdroj: Reserved

2. Čipka

Romantickej čipke na topoch a maxi sukniach budeme na jeseň fandiť ešte viac. V chladnejších mesiacoch ju môžeš skombinovať s koženou alebo pracovnou bundou (ako Carhart WIP Detroit) vlneným svetrom či oversize sakom. V chladnejších dňoch pridaj kožené čižmy pod kolená. 

Rovnako môžeš kombinovať aj čipkované alebo priesvitné nohavice, ktoré ti zostali v skrini po festivalovej sezóne. 

Náš wishlist:

fashion
Zdroj: Answear, Reserved

3. Hnedá

Farbu roka 2025 (Mocha Mousse) a čokoládovo hnedú sme videli v obchodoch už na jar a počas leta. Tmavohnedá farba je síce na jeseň očividnou voľbou, no nebudeme sa jej brániť. Namiesto čierno-šedých a tmavých outfitov, ktoré na jeseň obvykle nosíme všetci, skús tento rok siahnuť po teplejších odtieňoch hnedej. Hnedé letné šaty s koženou oversize bundou alebo sakom? *"Chef's kiss*

Náš wishlist:

fashion
Zdroj: Reserved, Footshop

4. Športové šortky a nohavice

Toto leto sme sa zamilovali do kombinácie športových a elegantných kúskov (svoje o tom vedia aj Zoë Kravitz, Hailey Bieber či Kendall Jenner). Na jeseň krátke šortky odporúčame kombinovať s bielou košeľou a vlneným svetrom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa danielle goldberg (@daniellegoldberg)

Náš wishlist:

fashion
Zdroj: Footshop
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Annie Bradshaw, De Alencar, Cora Pursley
Domov
