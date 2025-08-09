S týmito letnými fashion trendami sa nemusíš rozlúčiť ani na jeseň: Sieťovinové balerínky a sukne ešte neodkladaj

Sezónnosť oblečenia je čoraz flexibilnejšia – viaceré obľúbené letné kúsky sa bez problémov dajú pretaviť do jesenného šatníka. Stačí len vedieť, ako ich správne zakomponovať do vrstvených outfitov. Je to nielen udržateľnejšie, ale potešíš aj peňaženku.
Ak si sa počas leta zamiloval*a do sieťovinových balerínok, čipkových lemov alebo športových šortiek, máme pre teba dobré správy: neodkladaj ich ešte do skrine. V tomto článku ti ukážeme, ako tieto trendy nosiť aj počas chladnejších mesiacov – a zároveň ti dáme tipy, kde ich kúpiš za výhodné ceny.
1. Sieťovina
„Nahá obuv“ dominovala letnej sezóne – sieťové balerínky z dielne ALAÏA sme mali pripnuté aj my v moodboarde na Pintereste. Dobrou správou je, že ich do vrchných políc šatníka nemusíš ešte skrývať, a to najmä počas teplých jesenných dní alebo babieho leta. Vyskúšaj vrstvenie s hrubšími ponožkami, širokými nohavicami alebo náš osobný favorit – kombináciu s koženou sukňou.
Náš wishlist:
- Balerínky s otvorenou pätou (Reserved) – v zľave 13,99 € (32,99 €)
- Sieťované baleríny s remienkom (Reserved) – v zľave 10,99 € (32,99 €)
2. Čipka
Romantickej čipke na topoch a maxi sukniach budeme na jeseň fandiť ešte viac. V chladnejších mesiacoch ju môžeš skombinovať s koženou alebo pracovnou bundou (ako Carhart WIP Detroit) vlneným svetrom či oversize sakom. V chladnejších dňoch pridaj kožené čižmy pod kolená.
Rovnako môžeš kombinovať aj čipkované alebo priesvitné nohavice, ktoré ti zostali v skrini po festivalovej sezóne.
Náš wishlist:
- Čierna čipkovaná sukňa (Morgan JDENTY) – v zľave 41,99 € (82,99 €)
- Top s čipkou (Reserved) – 25,99 €
3. Hnedá
Farbu roka 2025 (Mocha Mousse) a čokoládovo hnedú sme videli v obchodoch už na jar a počas leta. Tmavohnedá farba je síce na jeseň očividnou voľbou, no nebudeme sa jej brániť. Namiesto čierno-šedých a tmavých outfitov, ktoré na jeseň obvykle nosíme všetci, skús tento rok siahnuť po teplejších odtieňoch hnedej. Hnedé letné šaty s koženou oversize bundou alebo sakom? *"Chef's kiss*
Náš wishlist:
- Tenisky adidas SL 72 OG – v zľave 85,49 €
- Minišaty (Reserved) – 22,99 €
- Riasený top (Reserved) – 12,99 €
4. Športové šortky a nohavice
Toto leto sme sa zamilovali do kombinácie športových a elegantných kúskov (svoje o tom vedia aj Zoë Kravitz, Hailey Bieber či Kendall Jenner). Na jeseň krátke šortky odporúčame kombinovať s bielou košeľou a vlneným svetrom.
Náš wishlist: