Top 10 vianočných hororov: Zabudni na rozprávky a romantické komédie, tieto filmy ti počas sviatkov nedajú spať

Pokiaľ neobľubuješ klasické vianočné rozprávky o romantike a zblížení, máme pre teba niekoľko tipov na filmy, po ktorých rozhodne nebudeš chcieť ostať sám.

Nedávno sme ti priniesli rebríček netradičných sviatočných filmov na blížiace sa obdobie. Tentokrát ti odhalíme brutálne horory s vianočnou tematikou. Ak si fanúšikom tohto strašidelného žánru, určite oceníš výber filmov, ktoré ti prevrátia sviatočnú atmosféru naruby.

Inšpiruj sa rebríčkom top vianočných hororov, ktorý zostavil filmový portál Slashfilm.

10. Adventný kalendár (2021)

The Advent Calendar odhaľuje príbeh bývalej tanečnice Evy, ktorá po vážnom zranení ochrnula a dostane skutočne jedinečný adventný kalendár. Na prvý pohľad pôsobí nevinne, každý deň od 1. decembra až do Štedrého večera však skrýva prekvapenia, ktoré sú ďaleko od toho, čo by si priala. Otvorenie každého políčka totiž prináša do jej života desivé udalosti.

Zdroj: IMDb/Adventný kalendár

9. Anna a apokalypsa (2017)

Anna and the Apocalypse je vianočný muzikálový horor, ktorý spája zombie apokalypsu so sviatočnou témou. Mladá Anna a jej priatelia sa snažia prežiť Vianoce v meste, ktoré ovládli zombie.

Zdroj: IMDb/Anna a apokalypsa

8. Šialená noc (2022)

Akčný horor Violent Night prináša netradičný príbeh Santa Clausa. Ten sa ocitne v boji proti skupine zločincov, ktorí sa rozhodli vykradnúť bohatú rodinu. Keď vyjde najavo jeho krvavá vikingská minulosť, začne sa brutálny boj o prežitie, kde sa mieša napätie a akcia, s dávkou humoru.