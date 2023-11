Horor It Follows dostane pokračovanie. Ľudia budú v They Follows roznášať kliatbu sexom

V pokračovaní si zahrá hlavná postava z jednotky a nakrúti ho rovnaký režisér.

Distribučná spoločnosť Neon oznámila prípravy snímky menom They Follow, ktorá bude priamym pokračovaním obľúbeného hororu It Follows z roku 2014. V snímke It Follows diváci sledovali mladíkov, ktorí roznášali kliatbu tak, že sa vyspali s niekým iným. Zatiaľ čo mali kliatbu, prenasledovala ich neznáma entita.

Nedalo sa pred ňou ukryť, iba utiecť, keďže bola pomalá. Dokým sa jej však človek nezbavil, nemohol nikdy spať v pokoji ani žiť normálny život a neustále sa musel presúvať. Až dokým nemal sex s niekým iným a kliatba sa nepreniesla na nového človeka.

V pokračovaní si zahrá Maika Monroe, ktorá stvárnila hlavnú postavu aj v jednotke. Režisérom bude David Robert Mitchell. Ten natočil aj jednotku a okrem toho režíroval film Under the Silver Lake. They Follow sa do kín dostane zrejme koncom roka 2024 alebo v roku 2025.