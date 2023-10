Netflix v novembri: Stallone odhalí svoje tajomstvá v dokumente a zo Squid Game sa stane najväčšia reality show na svete

Netflix nakrútil s oscarovou herečkou Jodie Foster film o nezabudnuteľnom výkone ženy, ktorá uchvátila celý svet. 60-ročná plavkyňa Diana Nyad (na Oscara nominovaná Annette Bening) sa v roku 2011 rozhodla zvládnuť preplávať z Kuby na Floridu, a to bez klietky ochraňujúcej ju pred žralokmi. Nikto to pred ňou nedokázal a už vôbec nie v takom veku. Pomôže jej v tom jej kamoška a trénerka zároveň (Jodie Foster). Snímku režírovala dvojica Elizabeth Chai Vasarhelyi a Jimmy Chin (oscarový dokument Free Solo, The Rescue).