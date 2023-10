Rayman šnupe koks z nahej prostitútky a zabíja templárov z Assassin’s Creed. Na Netflix sa dostal šialený seriál o hrách Ubisoftu

6-dielny animovaný seriál ti vyrazí dych svojím príbehom a príbehovými zvratmi.

Rayman je ikonická herná postava, ktorá je ideálna na zábavu s celými rodinami, a bolo to tak desiatky rokov. Netflix a Ubisoft to však zmenili, keď ho ukázali v dystopickom cyberpunkovom svete v 6-dielnom seriáli Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Rayman tu šnupe kokaín z nahého tela sexuálnej pracovníčky a zabíja svojich nepriateľov.

Príbeh sa zameriava na kyborga Dolpha Laserhawka, ktorý so svojím priateľom Alexom pácha zločiny v snahe oslobodiť sa z krutej nadvlády dystopického štátu Eden. Ten nahradil USA a plne kontroluje svojich občanov. Málokto vidí, ako to v Edene skutočne chodí, cez všetku tú propagandu a seriál sa jemne venuje aj utláčaniu etnických skupín v obyvateľstve.

Dolphovi jedného dňa nevyjde akcia a ocitne sa vo väzení. Spoločne s ďalšími postavami (Jade a Peyj z Beyond the Good and Evil a žaba v role assassina z Assassin’s Creed) im implantujú do hláv bomby, a ak pre Eden nebudú robiť špinavú prácu, jednoducho ich dozorcovia zabijú (presne ako Suicide Squad).

Príbeh naberie zaujímavý smer po hneď niekoľkých zradách a dejových prekvapeniach. Tvorcovia sa neboja zabíjať hlavné postavy a zbytočne nenaťahujú dej. Keďže sa odohráva v „hernom“ prostredí, dovolili si v niektorých epizódach vyrozprávať dej a ukázať akčné scény nezvyčajným, originálnym a unikátnym spôsobom evokujúcim hernú „grafiku“.

Seriál ukazuje vraždenie a brutálne scény. Hráčov videohier od Ubisoftu poteší prítomnosťou viacerých slávnych postáv a v akčných scénach ukazuje množstvo výbuchov a pekných záberov. Seriál však poteší najmä zaujímavým príbehom, zvratmi a originálnym štýlom animácie, aký sme ešte nevideli. Adi Shankar, producent animovanej Castlevanie, vytvoril pre Netflix ďalší úžasný seriál pre tínedžerov a dospelých.

P. S. Na konci šiestej epizódy je podtitulková scéna.