Myslíš si, že seriály od Marvelu sú prepadáky? Povieme ti, čo stojí za ich nízkou kvalitou

Čo sa posledné roky deje v Marvel Studios a prečo sú ich seriály také o ničom? Pohľad do zákulisia hollywoodskeho štúdia odhaľuje neuveriteľné veci.

Množstvo divákov nechápe, ako môžu Marvel Studios vydávať jeden priemerný či podpriemerný komiksový seriál za druhým. Štúdio to chce zmeniť a začína s Daredevil: Born Again, ktorý chcú kompletne prerobiť, píše magazín The Hollywood Reporter.

Marvel pritom začal so skvelým seriálom WandaVision, lenže potom už vydávali čoraz slabšie diela. Vyvrcholilo to s Ms. Marvel (v našej recenzii dostal 5,5/10), She-Hulk (5,5/10) a otrasným Secret Invasion (4/10). To, že kvalita posledných filmov, no najmä seriálov fanúšikov sklamala, si uvedomujú aj samotní šéfovia štúdia.

Marvel si podľa zdrojov The Hollywood Reporter uvedomuje svoj chybný prístup k tvorbe seriálov. Tie spravidla vznikajú v hlavách takzvaných showrunnerov, ktorí sa starajú o scenár, vytvárajú víziu scenáru a príbehu a vytvárajú show s režisérmi.

Marvel ich však obišiel a namiesto toho zveril tvorbu seriálov filmovým tvorcom. Ak sa niekomu zdalo, že jeho seriály niekedy pôsobia ako šesťhodinové filmy, ktoré dejovo často varia z vody, už je jasné prečo.

Zdroj: Disney+

Prípad Daredevil: Born Again je veľmi zaujímavý. Marvel na napísanie scenárov najal neznáme duo Chris Ord a Matt Corman (pracovali na seriáli Covert Affairs). Tí však vytvorili procedurálnu drámu z právnického prostredia a Matt Murdock sa v nej v kostýme Daredevila objavil až vo štvrtej časti. Niektorí predstavitelia štúdia vraj pri sledovaní prvého náčrtu epizód zaspávali.

Štúdiu sa nepáčilo, že noví tvorcovia vôbec nezachytili to, čo mali kritici a diváci radi na troch sériách od Netflixu, a tak Cormana a Orda prepustili, rovnako tak všetkých režisérov a scenáristov. Momentálne hľadajú celkom nový kreatívny tím, ktorý seriál prepíše a pretočí nanovo (Marvel plánuje použiť niektoré z natočených záberov).

Marvel mal možnosť skontrolovať kvalitu prvých častí vďaka štrajku hercov a scenáristov, keďže počas tejto pauzy mohli tvorcovia dať dohromady prvé epizódy. Marvel ich však zmietol zo stola a rozhodol sa začať odznova.

Zdroj: Netflix

Je však zaujímavé, že presne tento koncept seriálu tvorcom Cormanovi a Ordovi predstavitelia štúdia odsúhlasili, keď im dali prácu. Akoby si poriadne nenaštudovali, ako vyzerá vízia týchto tvorcov.

Ako uvádza The Hollywood Reporter, je to ďalší problém Marvelu. Väčšine veľkých seriálov predchádza takzvaný pilot. Štáb na čele s tvorcami nakrúti prvú časť a podľa jej kvality sa štúdio rozhoduje, či natočia celú sériu, či potrebujú nejaké zmeny alebo či celý seriál zrušia (stalo sa to aj v prípade chystaného spin-offu pre Game of Thrones, keď kvalita nezodpovedala očakávaniam HBO a seriál zrušili).

Marvel však takto nefunguje. Nečaká na pilot a rovno schvaľuje 150- až 200-miliónový rozpočet na nakrútenie celej série. Jej výslednú kvalitu si tak nemá ako odkontrolovať. Navyše často ho ani prvotná kvalita nezaujíma.

Ako píše The Hollywood Reporter, Marvel funguje v štýle „opravíme to v postprodukcii“ (nezmyselným strihom, podivnou kvalitou vizuálnych efektov a podobne). Aj preto majú tvorcovia vizuálnych efektov pre marvelovky takú ťažkú prácu, na čo sa v minulom roku vo veľkej miere sťažovali.

Zdroj: Marvel Studios

V Marvel Studios až tak nedbajú na dostatočnú prípravu, špičkový scenár a nedávajú voľné ruky režisérom a scenáristom. Podľa zdrojov The Hollywood Reporter sa aj režiséri občas cítia nepotrební, keď o veľa veciach rozhodujú šéfovia v Marvele a nie tvorcovia seriálov.

Keď títo tvorcovia stratia trpezlivosť alebo keď sa Marvelu nepáči, čo vytvárajú, vyhodia ich a vymenia tvorcov (stalo sa to pri tvorbe Moon Knighta, She-Hulk aj Secret Invasion). Vzhľadom na to, ako tieto seriály kvalitatívne dopadli, je veľmi nepravdepodobné, že išlo o zmenu k lepšiemu.

Napríklad na seriáli Secret Invasion pracoval celý rok scenárista skvelého seriálu Mr. Robot menom Kyle Bradstreet. Marvel ho však nečakane vymenil, lebo sa v ňom rozhodli pre iný typ seriálu. Nahradil ho neskúsený Brian Tucker, ktorý mal na konte len podpriemerný film Broken City.

Loki. Zdroj: Marvel Studios/Disney

Brian prepísal príbeh a všetky epizódy. Dali mu však na to len tri mesiace. Hneď potom mal dohliadnuť na štvormesačné pretáčanie už natočeného seriálu, ktoré razantne zmenilo príbeh a väčšinu scén. Výsledkom sú tak dve vízie rôznych tvorcov zmiešané dokopy.

Marvel až teraz pochopil, že potrebuje showrunnerov a tvorcov s koherentnou víziou pre celý kreatívny proces od začiatku do konca. Údajne končia aj s natáčaním celých seriálov naraz a budú ich schvaľovať podľa kvality pilotov. Každý seriál bude mať odteraz showrunnera, ktorý preň napíše „bibliu“, podľa ktorej sa bude štáb riadiť. Loki je prvým seriálom, ktorý od Marvelu dostal druhú sériu. V budúcnosti ich bude viac.