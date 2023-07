RECENZIA: Secret Invasion – najhlúpejší seriál od Marvelu, ktorý nemal nikdy vzniknúť

Secret Invasion mal všetky predpoklady na to, aby sa stal najlepším seriálom od Marvelu. Namiesto toho je najhorším.

Secret Invasion mal všetky predpoklady na to, aby sa stal najlepším seriálom od Marvelu. Namiesto toho je najhorším. Taký tupý, nezaujímavý, generický a nelogický seriál sme už nejaký ten čas nevideli. Marvel mal k dispozícii skvelú komiksovú predlohu, v ktorej Skrullovia uniesli vysoko postavených členov vlády a spoločnosti, ako i Avengerov a vydávali sa za nich, aby ovládli Zem.

V seriáli je však jediný Avenger a stávky nie sú zďaleka také seriózne, aké by mali byť. Skrullovia sa snažia o rozpútanie 3. svetovej vojny medzi Ruskom a USA, ale keď to rieši akurát tak Nick Fury, Maria Hill a pár dobráckych Skrullov, pôsobí to skôr ako nejaká lokálna hrozba na úrovni bežného prípadu pre FBI. Kde sú Avengeri, kde sú úrady, kde je napätie a pocit osudovosti? V seriáli chýba všetko, čo ho má robiť výnimočným.