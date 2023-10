Podľa Marvelu je Ant-Man: Quantumania úplný banger. Štúdio nechápalo, čo sa divákom a recenzentom nepáči

Marvel si údajne myslel, že ich Ant-Man 3 je veľmi dobrý film, napriek tomu, že ho kritizuje úplne každý.

V Marveli si pri premiére Ant-Man and the Wasp: Quantumania mysleli, že vydávajú úplný banger. Diváci aj kritici však mali iný názor a film zvozili pod čiernu zem. Tvrdí to Joanna Robinson, spoluautorka novej knihy o marvelovskom filmovom a seriálovom svete s názvom MCU: The Reign of Marvel Studios.

„Po rozhovore s niektorými ľuďmi z Marvelu si myslím, že v Marvel Studios si uvedomujú, čo sa deje s ich značkou. Quantumania nimi zatriasla a som si istá, že ohlasy na seriál Secret Invasion nimi zatriasli ešte viac.“

Od Avengers: Endgame to s Marvelom ide dolu z kopca. Secret Invasion si v recenzii vyslúžilo 4/10 a tretí Ant-Man 5.5/10. Ak si v Marveli skutočne mysleli, že Ant-Man je pecka, naozaj sa niet čomu čudovať, že kvalita ich posledných projektov rapídne klesla.