RECENZIA: Ant-Man & Wasp: Quantumania

Je nepochopiteľné, že si Ant-Man zaslúžil rovnaký počet filmov ako Iron Man či Captain America. Nie je zďaleka taký charizmatický a zaujímavý hrdina a nemá ani takých dobrých záporákov. V kinách je však tretia časť série a my ti ju s čistím svedomím odporučiť nevieme.

Tvorcovia celý príbeh postavili na tom, že tínedžerská dcéra Scotta Langa (Paul Rudd) Cassie dostala od Hanka Pyma (Michael Douglas) prístup ku kvantovej technológii a začala do nej vysielať signál.

Géniovia sú skôr nezodpovední hlupáci

Pozerať sa na ďalšiu katastrofu spôsobenú nedbalosťou, nezodpovednosťou a hlúposťou ľudí, ktorí majú byť géniovia, je už v marvelovkách značne stereotypné. Keď hlavné postavy niečo vtiahne do kvantovej ríše, ocitnú sa v úplne inom prostredí ako naposledy. Tentoraz prenikli hlbšie, kde existujú celé svety a rôzne druhy organizmov. Žije tu aj dobyvateľ Kang (Kang the Conqueror) v podaní skvelého Jonathana Majorsa (Lovecraft Country).

Zdroj: Marvel Studios

Hankova žena Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) sa rozhodla mlčať o tom, čo robila počas 30 rokov, ktoré prežila v kvantovej sfére. V tomto filme sa dozvieme, že dlho žila práve s Kangom, ktorý skrýval svoju podstatu, no už dlhšie je pripravený ujsť z kvantovej sféry a dobývať ďalšie svety.

Kang je ďalší veľký záporák, ktorý má Avengers zavariť podobne ako naposledy Thanos. Aj napriek snahám Jonathana Majorsa však jeho záporák zatiaľ Thanosovi nesiaha ani po členky. Nad hrdinami mal mať devastujúcu prevahu, no nakoniec nepôsobí ako až taká veľká hrozba. Možno je to tým, že táto jeho verzia nebola až taká nebezpečná.

Prichádza Kang, no Thanosa asi nenahradí

Z multivesmíru totiž začnú prúdiť ďalšie Kangove verzie a hrdinovia zrejme budú mať čo robiť, aby sa postavili všetkým naraz. Ani po skončení snímky však nie je jasné, z akého dôvodu robil „hlavný“ Kang to, čo robil, a ani aké sú motivácie jeho ďalších verzií.

Tretí Ant-Man existuje predovšetkým pre to, aby predstavil ďalší kus marvelovskej skladačky, a sčasti aj preto nefunguje tak, ako by mal. Film sa v druhej polovici začne rozpadať, keď sa až príliš veľa vecí udeje náhodne a z Kanga sa v každej ďalšej scéne stáva menšia a menšia hrozba.

Zdroj: Marvel Studios

Okrem predstavenia záporáka sa tvorcovia márne snažili do príbehu zapracovať aj dejové línie ostatných postáv na čele so Scottom Langom a jeho dcérou Cassie. Ani po niekoľkých filmoch sme si však ku Scottovi nedokázali vytvoriť žiadny vzťah.

Emocionálne vyprahnutý film

Úprimne, pokojne by mohli vymrieť všetky postavy z jeho rodiny superhrdinov (pôvodní Ant-Man a Wasp, súčasní Ant-Man, Wasp a Cassie) a vôbec by nás to netrápilo. Quantumania je emocionálne a príbehovo vyprahnutý film.

Práve to však marvelovkám v posledných rokoch dosť chýba. Čoraz viac pôsobia ako kúsky veľkej skladačky, ktorá má až príliš seriálovo štruktúrovaný príbeh. Cítiť to bolo pri väčšine marveloviek, ale pri Ant-Manovi je to prehnané.

Zdroj: Marvel Studios

Vo filme nefunguje ani humor. Pousmeješ sa možno raz a pri jednej či dvoch scénach sa budeš cítiť aj trápne. Tvorcovia si mohli odpustiť aj záverečnú montáž, v ktorej Scott zľahčuje situáciu a hrozbu Kanga len kvôli komediálnemu efektu, hoci ľudstvu hrozí vyhynutie.

Humor má v týchto filmoch miesto a dokáže fungovať aj na pozadí hrozby konca sveta, čo dokázali režisérski bratia Russovci pri snímkach Avengers: Infinity War a Endgame. Tu to však režisér Peyton Reed vôbec nezvládol.

Najviac sa mu podarili akčné scény a oku lahodiace vizuálne scenérie, ktoré v kvantovej ríši predvádzal v mnohých scénach. Kvantová ríša je farebná, bohatá na jedinečný výzor „mimozemšťanov“ a bytostí s množstvom očarujúcich detailov. Všetko je to síce extrémne digitálne, no ak sa cez to prenesieš, oceníš jedinečný vizuál a prácu s trikmi, ktorú môžeme v marvelovke po dlhom čase znova pochváliť.

Zo začiatku bolo dobré aj spracovanie záporáka MODOK-a. Ku koncu jeho dejovej línie však jeho postavu totálne pokazili a uchýlili sa k extrémnemu klišé. V konečnom dôsledku tak MODOK-a absolútne nezvládli a v tomto filme ani nemusel byť, pretože jeho osobnosť, motivácie a záverečný akt sú doslova na smiech a to nemyslíme v dobrom.

Zdroj: Marvel Studios

Hlavné postavy neprežívajú veľkú emocionálnu či charakterovú zmenu, takže sú na konci snímky presne tam, kde začínali, čo značí, že s nimi tvorcovia neurobili nič zaujímavé. Boli to len šachové figúrky na poli šéfa Marvelu Kevina Feigiho, ktorý ich posúval tak, ako sa mu to hodilo do celkového príbehu. Celkom zbytočný nám prišiel aj Bill Murray so svojou postavou, ktorý bol na scéne asi tri minúty.

Jedna z najhorších marveloviek

Nebyť predstavenia nového, veľkého záporáka, označenie zbytočný by platilo aj na celý film. Ak však majú marvelovky fungovať len ako jednoduché a pekne vyzerajúce zábavné akčné filmy, ktoré slúžia najmä na prepojenie celého príbehu, nemusia existovať vôbec. Obzvlášť, keď sú z hľadiska príbehu, emócií a postáv také nevýrazné a nezaujímavé.

Film zachraňujú najmä akčné pasáže, pohlcujúci sci-fi svet, Jonathan Majors v role záporáka Kanga a niekoľko veľmi originálnych nápadov, ktoré vyústili do skvelých sci-fi scén, a menšie prekvapenia.

Zdroj: Marvel Studios

Ant-Man & Wasp: Quantumania ťa nebude nudiť a ani ťa nejako výrazne nenaštve. To je však hlavný problém. Tento film v tebe nevyvolá žiadne pocity a vôbec nič si z neho neodnesieš. Ide o dokonalý príklad toho, ako marvelovky opísal režisér Francis Ford Coppola (Krstný otec):

„Marvelovky nie sú ‚cinema‘. Od filmu totiž očakávame, že sa z neho niečo naučíme, že pri ňom budeme niečo cítiť, že z neho niečo získame, ako napríklad vedomosti či inšpiráciu.“

Ďalšiemu marvelovskému filmu podľa šablóny a s rutinérskym režijným výkonom tak udeľujeme päť a pol bodu z desiatich.

