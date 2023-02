O čom sú potitulkové scény v Ant-Man & Wasp: Quantumania, koľko ich je a ako ovplyvnia ďalší Avengers film?

V článku sa nachádzajú spoilery k snímke Ant-Man & Wasp: Quantumania.

Na konci snímky Ant-Man & Wasp: Quantumania nájdeš dve potitulkové scény. O čom sú? Ant-Man a spol. sa v snímke dostanú do kvantovej ríše, kde sa postavia diktátorovi Kangovi Dobyvateľovi (Kang the Conqueror). Toho vyhnali do exilu jeho varianti, čiže alternatívne verzie Kanga z iných dimenzií a časových pásem. Ant-Man a Wasp na konci snímky zabili hlavného Kanga, keď ho strčili do multivesmírneho jadra na cestovanie naprieč dimenziami. Kang teoreticky mohol prežiť, no to nie je jediné, čo musí Avengerov trápiť.

Na smrť tohto Kanga totiž zareagovali jeho ostatné verzie, ktorým sa nepáči, že Avengeri sa čoraz viac angažujú v multivesmíre. Kangovia sa boja, že to naruší ich plány, nech sú akékoľvek. Rozhodnú sa teda vyraziť do boja proti Avengers a následky ich rozhodnutia zrejme uvidíme až v ďalšom Avengers filme. Avengers: Kang Dynasty a Avengers: Secret Wars uvidíme v máji 2025, respektíve v máji 2026.

1. potitulková scéna

V prvej potitulkovej scéne vidíme troch hlavných Kangov, ktorí zvolali ostatné verzie z celého multivesmíru vo veľkej aréne. Traja hlavní varianti sú Rama-Tut, Immortus a Scarlet Centurion. Toto sú tri najsilnejšie verzie Kanga alias Nathaniela Richardsa okrem Kang the Conqueror, ktorého zneškodnili Ant-Man a Wasp.

Immortus je zostarnutá verzia Kanga, obrovského záporáka, ktorý ničil jednu dimenziu za druhou. V staršom veku už jednoducho nemá zapálenie a motiváciu dokazovať si niečo viac a vzdal sa dobýjania celého vesmíru. Immortusovo civilné meno znie Nathaniel Richards.

V istom bode komiksového príbehu išlo o otca Reeda Richardsa, lídra tímu Fantastická štvorka (geniálny vedec, ktorý sa dokáže naťahovať). V Marvel Studios v súčasnosti pracujú na vlastnej verzii príbehu Fantastickej štvorky, takže sa o Kangovi možno dozvieme viac aj tam.

Zdroj: Marvel Comics

Kang má v Marveli viacero podôb a identít. Bol egyptským faraónom a aj Iron Ladom, lídrom Young Avengers. Dokáže cestovať v čase a vyskúšal už množstvo rôznych postáv. Postava v Lokim bola teda záporákom, ale len do istej miery.

Kang je nesmierne inteligentný a brilantný vedec. Ako jediná známa bytosť v marvelovských komiksoch dokáže cestovať v čase bez toho, aby tým narušil dejiny či vytváral alternatívne reality. Dokáže sa dostať hocikam a hocikedy a má prístup k technológiám z budúcnosti.

Zdroj: Marvel Comics

Kang je aj úžasný vojenský stratég a skúsený bojovník/generál schopný skvelo ovládať masy vojakov. Je úžasný aj v pästných súbojoch, keď bez problémov dokáže zložiť Captaina Americu (Steva Rogersa).

Je schopný vytvárať rôzne technológie presahujúce aj výtvory Iron Mana či Doctora Dooma. Je majiteľom obrovskej vesmírnej lode a špeciálneho brnenia, ktoré z neho robí nadčloveka. V podstate je to takmer dokonalý záporák a Avengeri s ním budú mať bez Iron Mana a Captaina Americu veľký problém. Potenciálny dej ďalších dvoch dielov Avengers sme si hlbšie rozobrali tu.

2. potitulková scéna

V nej vidíme, ako sa Loki a Mobius pozerajú na niečo ako divadelné predstavenie, v ktorom vystupuje muž v obleku a s fúzmi. Ide o Victora Timelyho, originálneho Kanga, ktorý ako prvý cestoval späť v čase a z ktorého vyšli všetky ostatné alternatívne verzie Kanga. Je to veľmi nebezpečný a smrteľný záporák, o ktorom tvorcovia viac prezradia už v lete, keď vyjde 2. séria Lokiho na Disney+.

