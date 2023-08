KOMENTÁR: Marvel sa totálne potopil už pred Secret Invasion. Lepšie seriály by nakrútila aj Markíza

Pred niekoľkými rokmi bol Marvel kráľom Hollywoodu. Dnes sa na jeho filmoch a seriáloch ľudia smejú.

Marvel ma bavil. Tešil som sa na každý film, sledoval zákulisné dianie, hltal jednu špekuláciu a teóriu o budúcom deji za druhou. A aj keď to vždy nebolo kvalitatívne práve najlepšie, jeho filmy boli minimálne zábavné a mali hlavu a pätu.

Prišla však pandémia a snaha Disney naštartovať vlastnú streamingovú platformu Disney+. Rozhodli sa preto urobiť viac príbehov z tohto sveta. Prostredníctvom seriálov predstavili nové postavy, respektíve dali viac priestoru tým z filmov, ktoré v nich nemali možnosť zažiariť.

Zatiaľ čo WandaVision a Loki dopadli nad očakávania, potom už prišli len priemerné diela (Moon Knight a Hawkeye) a doslovné prepadáky (Ms. Marvel, She-Hulk, Secret Invasion).

Zdroj: Marvel Studios

Kvalita seriálovej produkcie klesala s každým ďalším projektom a ani ich filmy vo 4. fáze veľa vody nenamútili. Pre mnohých divákov sa MCU (prepojený svet Marvelu) skončil s Avengers: Endgame, čo slúžilo ako pekné vyvrcholenie komiksovej ságy. Ani tí najväčší pesimisti však nepredpokladali, že to bude aj kvalitatívny, doslovný koniec Marvelu.

Po Endgame bol každý film okrem Spider-Mana, Strážcov galaxie a Doctora Strangea do istej miery sklamaním či úplným prepadákom (ahoj, Ant-Man).

Nie je žiadne prekvapenie, že seriály sú na tom ešte horšie, keďže Marvel na ich vytvorenie najíma totálnych amatérov. Najlepším a najnovším príkladom je Secret Invasion. Marvel seriál nakrútil s pomocou Kylea Bradstreeta (Mr. Robot) v období od septembra 2021 až do apríla 2022. Lenže potom sa rozhodli seriál prerobiť.

Zdroj: Marvel Studios

Najali nového scenáristu, ktorý prepísal príbeh a všetky epizódy. Dali mu na to však len tri mesiace. Hneď potom mal dohliadnuť na štvormesačné natáčanie, ktoré razantne zmenilo príbeh a väčšinu scén. Výsledkom sú tak dve vízie rôznych tvorcov zmiešané dokopy.

Novým scenáristom bol neskúsený Brian Tucker, ktorý má vo svojom portfóliu jediný film, a aj to totálny prepadák (Broken City s Markom Wahlbergom má katastrofálne hodnotenia). Niečo iné ako úplné sklamanie z toho mohlo vzniknúť len zázrakom, a ak si čítal našu recenziu, tak vieš, že sa žiadny nestal.

Secret Invasion je ďalším dôkazom toho, že Marvelu už vôbec nezáleží na kvalite a producenti sa pozerajú už len na kvantitu, ktorou môžu zahltiť platformu Disney+ v nádeji, že získajú viac predplatiteľov. Z filmov sa navyše vytratila osudovosť a z celkového príbehu aj jeho prepojenie naprieč všetkými filmami a postavami. Práve to bolo jedno z najväčších lákadiel MCU, na ktoré fanúšikovia vždy nadšene reagovali.

Príbehy v posledných filmoch a seriáloch už nie sú také konzistentné. Pred Avengers: Endgame čakali diváci na pokračovania filmov a príbehov jednotlivých postáv nanajvýš tri roky. Teraz čakajú aj päť rokov a stále nevedia, ako sa jednotlivé dejové línie posunú. Marvel začal robiť až na príliš veľkom počte projektov a stratil sústredený, ucelený ťah na bránu.

Zdroj: Marvel Studios

Veľkým problémom sú najmä scenáre, ktoré veľakrát skutočne nedávajú zmysel. Keďže najviac majú diváci v pamäti nepodarený seriál Secret Invasion, znovu ho použijeme ako príklad. Diváci v ňom zistili, že Rhodey alias War Machine je Skrull a režisér Ali Selim prezradil, že je ním už od čias Captain America: Civil War. To znamená, že vo svete Marvelu je Skrullom už posledných desať rokov.

Je škoda, že to tvorcovia nebudovali postupne. Bolo by skvelé spätne sledovať jeho scény v marvelovkách a povedať si: „Aha, tak preto sa zachoval takto a urobil to či hento, keďže to nebol skutočný Rhodey.“ Nič také však fanúšikom nejde hlavou a „skrullská“ identita Rhodeyho skôr nedáva zmysel.

Rovnako tak nedával zmysel záporák Gravik. Ten plánoval ovládnuť planétu už približne pred desiatimi rokmi, keďže prikázal jednému zo svojich Skrullov, aby prevzal identitu Rhodeyho. Pritom len pred piatimi rokmi ešte Gravik zbieral DNA hrdinov po boji v Avengers: Endgame.

Zdroj: Marvel Studios

Prečo ich odovzdal Furymu, keď už vtedy bol jeho plán ovládnuť Zem v pohybe minimálne päť rokov? Prečo si vzorky nenechal už vtedy? Samozrejme, o tom, že jedna ampulka obsahovala DNA a superschopnosti 20 Avengerov a záporákov, diskutovať ani nejdeme. Podobné nezmysly sú v marvelovkách už na dennom poriadku.

Je to však len jeden z mnohých príkladov toho, ako sa scenáristi a tvorcovia príbehov v marvelovkách opakovane zaženú do kúta. Ich príbehy nemajú žiadne pravidlá a žiadnu konzistenciu, avšak aj to je len druhoradé, keď si divák uvedomí, že sa pozerá na prinajlepšom priemernú show.

Najhoršie je, že množstvo divákov vrátane mňa už nezaujímajú ani veľké príbehové udalosti. Hneď si totiž spomenieme na to, že môže prejsť niekoľko rokov, desať filmov a päť seriálov, kým na to vôbec niekto zareaguje. Príkladom môže by to, že absolútne nikoho z Avengerov a vlastne ani obyčajných ľudí nezaujíma, že z planéty Zem trčí obrovský boh.

Keď sa teda v závere seriálu zo Skrullky a dcéry Talosa menom G’iah stala nadbytosť, nechalo ma to chladným. G’iah disponuje schopnosťami cca 20 nadprirodzených ľudí vrátane Avengerov. Je možné, že sa na papieri stala najsilnejšou postavou v tomto svete, no úprimne, asi to nikoho ani nezaujíma.

Zdroj: Marvel Studios

Marvel stratil svoje čaro. Uvedomuje si to aj staronový riaditeľ Disney Bob Iger, ktorý otvorene kritizoval marvelovské filmy a nedávno aj seriály. Jedno je isté, v budúcnosti ich budú vytvárať menej. Chvalabohu.

P. S. Seriál Secret Invasion stál 210 miliónov dolárov. Aj keby ho prekrútili päťkrát, stále nebude jasné, kam sa tie peniaze podeli, keďže má len jemne nadpriemernú prezentáciu a takmer žiadne akčné scény.