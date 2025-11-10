Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Huawei.
dnes 10. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 2:04
Sponzorovaný obsah

Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ak premýšľaš nad vlastným podnikaním, na tomto podujatí nemôžeš chýbať.

Košice zažijú 13. novembra deň, ktorý môže nakopnúť novú generáciu slovenských inovátorov. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) otvára dvere konferencii GradeUp a večer rozsvieti Noc podnikavosti v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.

Podujatia oficiálne verejnosti predstavia národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Generálnym partnerom je Huawei, záštitu nad podujatím prevzal prezident Peter Pellegrini.

GradeUp a Noc podnikavosti prinášajú autentické stretnutia s ľuďmi, ktorí menia svet v laboratóriách, startupoch či medzinárodných korporáciách. A to všetko zadarmo, stačí prísť.

Prečo sa oplatí prísť?

Slovenské vysoké školy už roky rodia technologické talenty. Mnohým však chýbajú kontakty, prístup k financiám či reálne príležitosti, kde môžu svoje nápady posunúť ďalej. GradeUp to chce zmeniť.

Od 12:00 do 16:20 sa Aula Maxima TUKE stane miestom, kde sa stretnú špičkoví odborníci, výskumníci, startupisti a podnikatelia. Predstavia inovačné trendy, nové modely vzdelávania a príbehy úspešných projektov. Diskusie prinesú praktické tipy, ktoré môže využiť každý, kto rozmýšľa o vlastnom projekte.

Huawei
Zdroj: Huawei

O svoje skúsenosti sa podelia zástupcovia slovenských univerzít, vedeckých parkov, inkubátorov aj biznisu. V programe zaznejú aj postrehy poradcu prezidenta pre inovácie a technológie Andreja Krúpu, úspešných startupistov či autorov originálnych projektov, ako je napríklad vzťahová komunikačná hra Človečina.

Jedinečný priestor dostanú aj témy využívania umelej inteligencie či spolupráce veľkých firiem a vysokých škôl. Práve tá môže priniesť prvé veľké kariérne príležitosti študentom, ktorí túžia po skutočnom dopade.

Noc podnikavosti: Od nápadu ku kontaktom

Po konferencii sa pozornosť presunie do UVP TECHNICOM. Od 16:30 do 20:00 sa začne neformálna Noc podnikavosti. Tu naplno ožije komunita, ktorá sa nebojí robiť veci inak.

Čakajú ťa rozhovory pri káve, prezentácie, networking, ale najmä možnosť stretnúť mladých podnikateľov, inovátorov a mentorov. Pri stánkoch vysokých škôl či inštitúcií získaš praktické informácie, ktoré sa k tebe počas bežného vyučovania možno nikdy nedostanú.

Večer ponúkne aj projekty zamerané na technológie a AI, ktoré vznikajú priamo na slovenských univerzitách. Pre mnohých bude práve tento moment prvým kontaktom so svetom startupov.

Huawei
Zdroj: Huawei

Prečo práve teraz?

Ministerstvo školstva spúšťa národný projekt, ktorého cieľ je jasný: priniesť do verejných vysokých škôl nové programy, ktoré naučia študentov rozvíjať podnikateľské nápady. Keď dáme mladým priestor tvoriť a experimentovať, môžu rásť nielen oni, ale aj celé Slovensko.

Aj preto je dôležité, že GradeUp a Noc podnikavosti vznikajú v rámci spolupráce s Huawei, jedného z najväčších technologických lídrov sveta. Vďaka jeho podpore dostávajú mladí inovátori príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí určujú technologické trendy na globálnej úrovni.

Deň, ktorý môže zmeniť tvoju budúcnosť

Nemusíš mať startup ani vedecký výsledok. Stačí zvedavosť a chuť posúvať sa. Možno práve tu spoznáš budúceho partnera na podnikanie, mentora alebo inšpiráciu, ktorá ti dá nový smer. A možno si odnesieš iba dobrý pocit, že slovenskí študenti majú na viac, než si myslíme.

Najviac si z podujatia odnesú študenti, ktorí chcú viac než len diplom a hľadajú príležitosti, ako získať prax a relevantné kontakty. Zaujímavé bude aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí potrebujú nakopnúť svoj projekt, porozprávať sa s odborníkmi a získať spätnú väzbu.

Osloví aj ľudí s nápadmi, ktorí zatiaľ nepoznajú správnu cestu ich realizácie, technologických nadšencov sledujúcich trendy a každého, kto má rád dynamické prostredie plné kreatívnej energie.

Chceš patriť medzi ľudí, ktorí tvoria budúcnosť? Vstup je bezplatný. Stačí prísť.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠTUDENTI VZDELÁVANIE
Odporúčame
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 52 minútami
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
včera o 10:00
Storky
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
Lifestyle news
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast pred 17 minútami
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom pred 2 hodinami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ pred 3 hodinami
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých dnes o 13:10
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí dnes o 12:09
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia dnes o 11:07
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % dnes o 09:59
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov dnes o 08:58
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Spravodajstvo
Vlaky Autonehoda Doprava Financie
Viac
AKTUÁLNE: Na pracovisku Úradu vlády SR potvrdili výskyt žltačky
pred 53 minútami
Pokrok v prípade s Kotlárom: Polícia zamietla jeho trestné oznámenie o mRNA vakcínach
pred hodinou
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Software
1. 11. 2025 8:00
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
3. 11. 2025 13:25
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
31. 10. 2025 8:33
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur
6. 11. 2025 16:44
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov
31. 10. 2025 18:35
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých
dnes o 13:10
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z Zdravie Všetko
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 49 minútami
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
dnes o 07:27
Viac z Hudba Všetko
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Duševné zdravie
dnes o 09:59
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
dnes o 09:59
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
4. 11. 2025 14:00
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
Zaujímavosti
pred 52 minútami
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 52 minútami
Máš pocit, že pri úsmeve ukazuješ viac ďasien, než by si chcel? Podľa odborníkov sa to dá korigovať rýchlo a jednoducho.
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
PR správa
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
pred 2 hodinami
REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik
REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik
pred 3 hodinami
Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu
PR správa
Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu
dnes o 13:51
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 2 dňami
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
včera o 09:05
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia