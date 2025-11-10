Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)

Ak premýšľaš nad vlastným podnikaním, na tomto podujatí nemôžeš chýbať.
Košice zažijú 13. novembra deň, ktorý môže nakopnúť novú generáciu slovenských inovátorov. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) otvára dvere konferencii GradeUp a večer rozsvieti Noc podnikavosti v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.
Podujatia oficiálne verejnosti predstavia národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Generálnym partnerom je Huawei, záštitu nad podujatím prevzal prezident Peter Pellegrini.
GradeUp a Noc podnikavosti prinášajú autentické stretnutia s ľuďmi, ktorí menia svet v laboratóriách, startupoch či medzinárodných korporáciách. A to všetko zadarmo, stačí prísť.
Prečo sa oplatí prísť?
Slovenské vysoké školy už roky rodia technologické talenty. Mnohým však chýbajú kontakty, prístup k financiám či reálne príležitosti, kde môžu svoje nápady posunúť ďalej. GradeUp to chce zmeniť.
Od 12:00 do 16:20 sa Aula Maxima TUKE stane miestom, kde sa stretnú špičkoví odborníci, výskumníci, startupisti a podnikatelia. Predstavia inovačné trendy, nové modely vzdelávania a príbehy úspešných projektov. Diskusie prinesú praktické tipy, ktoré môže využiť každý, kto rozmýšľa o vlastnom projekte.
O svoje skúsenosti sa podelia zástupcovia slovenských univerzít, vedeckých parkov, inkubátorov aj biznisu. V programe zaznejú aj postrehy poradcu prezidenta pre inovácie a technológie Andreja Krúpu, úspešných startupistov či autorov originálnych projektov, ako je napríklad vzťahová komunikačná hra Človečina.
Jedinečný priestor dostanú aj témy využívania umelej inteligencie či spolupráce veľkých firiem a vysokých škôl. Práve tá môže priniesť prvé veľké kariérne príležitosti študentom, ktorí túžia po skutočnom dopade.
Noc podnikavosti: Od nápadu ku kontaktom
Po konferencii sa pozornosť presunie do UVP TECHNICOM. Od 16:30 do 20:00 sa začne neformálna Noc podnikavosti. Tu naplno ožije komunita, ktorá sa nebojí robiť veci inak.
Čakajú ťa rozhovory pri káve, prezentácie, networking, ale najmä možnosť stretnúť mladých podnikateľov, inovátorov a mentorov. Pri stánkoch vysokých škôl či inštitúcií získaš praktické informácie, ktoré sa k tebe počas bežného vyučovania možno nikdy nedostanú.
Večer ponúkne aj projekty zamerané na technológie a AI, ktoré vznikajú priamo na slovenských univerzitách. Pre mnohých bude práve tento moment prvým kontaktom so svetom startupov.
Prečo práve teraz?
Ministerstvo školstva spúšťa národný projekt, ktorého cieľ je jasný: priniesť do verejných vysokých škôl nové programy, ktoré naučia študentov rozvíjať podnikateľské nápady. Keď dáme mladým priestor tvoriť a experimentovať, môžu rásť nielen oni, ale aj celé Slovensko.
Aj preto je dôležité, že GradeUp a Noc podnikavosti vznikajú v rámci spolupráce s Huawei, jedného z najväčších technologických lídrov sveta. Vďaka jeho podpore dostávajú mladí inovátori príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí určujú technologické trendy na globálnej úrovni.
Deň, ktorý môže zmeniť tvoju budúcnosť
Nemusíš mať startup ani vedecký výsledok. Stačí zvedavosť a chuť posúvať sa. Možno práve tu spoznáš budúceho partnera na podnikanie, mentora alebo inšpiráciu, ktorá ti dá nový smer. A možno si odnesieš iba dobrý pocit, že slovenskí študenti majú na viac, než si myslíme.
Najviac si z podujatia odnesú študenti, ktorí chcú viac než len diplom a hľadajú príležitosti, ako získať prax a relevantné kontakty. Zaujímavé bude aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí potrebujú nakopnúť svoj projekt, porozprávať sa s odborníkmi a získať spätnú väzbu.
Osloví aj ľudí s nápadmi, ktorí zatiaľ nepoznajú správnu cestu ich realizácie, technologických nadšencov sledujúcich trendy a každého, kto má rád dynamické prostredie plné kreatívnej energie.
Chceš patriť medzi ľudí, ktorí tvoria budúcnosť? Vstup je bezplatný. Stačí prísť.