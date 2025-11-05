Kategórie
dnes 5. novembra 2025 o 13:40
Čas čítania 0:49
Lucie Novotná

Prichádza Mumia 4. Na plátna sa vráti aj kultová dvojica Brendan Fraser a Rachel Weisz

Filmové duo Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známe ako Radio Silence, sa chystá režírovať štvrtý diel ikonickej série Mumia. Universal, pod ktorý pôvodné filmy patrili, sa k tomu zatiaľ nevyjadril.

Podľa Variety sa v pripravovanom pokračovaní Múmie môžeš opäť tešiť na hlavnú hviezdu Brendana Frasera, ktorý stvárnil dobrodruha Ricka O'Connella vo všetkých troch pôvodných filmoch série, a herečku Rachel Weisz. Tá sa objavila len v prvom filme z roku 1999.

Múmia, sledujúca príbeh lovca pokladov, ktorý nešťastnou náhodou prebudí prekliateho egyptského kňaza s nadprirodzenými schopnosťami, bola v minulosti trhákom, ktorý katapultoval Frasera do popredia Hollywoodu.

Múmia 4
Zdroj: Universal Pictures

Neúspešný pokus s Cruiseom

Nasledovali filmy Múmia sa vracia (2001) a Múmia: Hrobka dračieho cisára (2008). Universal v roku 2017 natočil Múmiu s Tomom Cruisom, no bol to skôr prepadák. Film sa nedočkal takého úspechu ako prvé tri diely s Fraserom v hlavnej úlohe.

Brendan Fraser sa kvôli osobným a zdravotným problémom na nejaký čas stiahol z očí verejnosti, no v roku 2022 sa vrátil vo veľkom. Za film Veľryba získal Oscara pre najlepšieho herca.

Brendan Fraser bol vždy pokračovaniu otvorený

Už vtedy padli otázky ohľadne možného pokračovania Múmie. „Neviem, ako by to fungovalo, ale bol by som otvorený, keby niekto prišiel s tou správnou myšlienkou,“ povedal pre Variety. Vyjadril sa aj k filmu s Cruiseom: „V novej verzii chýbala zábava. Bol to až príliš priame horor. Múmia by mala byť napínavá jazda, ale nie len strašidelná,“ opísal svoje pocity.

