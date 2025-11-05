Je to oficiálne – virálny seriál Nobody Wants This bude mať 3. sezónu

Nová sezóna by mala byť na Netflixe už v roku 2026.
Druhá sezóna sa stala hitom – dva týždne po sebe bola na prvom mieste v rebríčku anglických seriálov Netflixu, získala 18 miliónov pozretí za prvých 11 dní a dostala sa do Top 10 v 82 krajinách, informuje Netflix. Dokonca vrátila do rebríčka aj prvú sezónu, ktorá je teraz v Top 10 v 89 krajinách a strávila tam spolu osem týždňov.
Romantická komédia sleduje vzťah agnostickej podcasterky Joanne (Kristen Bell) a rabína Noaha (Adam Brody), ktorí sa snažia nájsť rovnováhu medzi láskou a osobnými rozdielmi. V obsadení sú aj Justine Lupe ako Joanneina sestra Morgan, Timothy Simons ako Noahov brat Sasha a Jackie Tohn ako jeho švagriná Esther.
V závere druhej sezóny sa Joanne rozhodla konvertovať na judaizmus, zatiaľ čo Noah ju miluje bez ohľadu na jej rozhodnutie. Tvorcovia zdôrazňujú, že jej rozhodnutie vychádza aj z osobnej túžby nájsť štruktúru, hodnoty a tradície, ktoré jej judaizmus poskytuje.
Tvorcovia seriálu sú Jenni Konner a Bruce Eric Kaplan, pričom medzi výkonnými producentmi sú Erin Foster, Steven Levitan, Kristen Bell a ďalší. Seriál produkuje 20th Television.