Gleb v popise k novému videu na Instagrame napísal, že "tentokrát to dropneme až keď budeme naozaj ready."
Gleb včera večer na svojom Instagrame zdieľal reelko, kde teasoval nový track, z ktorého fans doprial však iba jednu slohu. Do krátkeho klipu, o ktorý sa postaral Juro Danko, si prizval aj Sameya, Šajma, Appeho či Ščipa.
Neodmysliteľnou súčasťou klipu sú aj kúsky značky FREAK, ktoré má Gleb na polovici záberov na sebe.
Pred dvoma týždňami Gleb po odmlke od albumu PODOKNAMI taktiež dropol track „NUDLE“, v ktorom rapuje linky ako: „Keď odchádzam, ešte spia. Keď sa vraciam, tak už spia. V mojich pľúcach iba tma. Keď sa pije, tak do dna.“ a „Falošné ksichty som videl miliónkrát a ne, homie, neverím im.“
Zdá sa, že Gleb nie je úplne spokojný so spomínaným albumom, ktorý vydali so Sameyom Kým sme narátali do päť.
Ja a Samey sme k**oti,
na ničom sa nedohodli.
Žiadne turné, žiadne šouky,
spoločný album sme flopli.
My s tým, že by bol album flop, síce (ako môžeš vidieť podľa našej recenzie) nesúhlasíme, no spoločnú šou by sme si rozhodne radi pozreli. Chalani pred dropom collab albumu vymysleli super teaser listening party, z ktorej vyšli aj sick vizuály k ich solo trackom z albumu ako sú „saggujem jeany“ a „triko na hlave“.
Gleb taktiež reaguje na nový Gen Z slang, ktorý mu je vzdialený.
Noví haters nejakí divní,
nerozumiem ani slovo —
píšu Gen Z p**oviny.